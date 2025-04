Die aktuelle Börsenschwäche hatte Anlegern auch etwas die Lust am Bitcoin genommen. Doch aktuell sind Kryptowährungen so günstig wie selten. Woran das liegt und was Anleger jetzt unternehmen sollten. Aktuell befindet sich der Bitcoin weiterhin in einer Korrektur. Weil er zuletzt allerdings ein höheres Tief bildete, könnte es bald aufwärts gehen. Allerdings wohl eher nur, wenn auch die Aktienkurse an der Börse mitspielen. Zuletzt zeigte sich bekanntlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...