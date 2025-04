Picus Security ist bestrebt, offensive und defensive Sicherheitsteams zu befähigen, Bedrohungen anhand von Angriffsszenarien und -techniken zu validieren.

SAN FRANCISCO, April 01, 2025, das führende Unternehmen für Sicherheitsvalidierung, gab heute bekannt, dass es im Leitfaden von Gartner® für die Expositionsvalidierung(Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validation (AEV)) als repräsentativer Anbieter benannt wurde. Die Kategorie AEV umfasst Technologien, die Schwachstellen validieren und Techniken identifizieren, die es Angreifern ermöglichen, eine Organisation auszunutzen. Die Studie hilft Führungskräften im Bereich Sicherheits- und Risikomanagement, die wichtigsten Anwendungsfälle der Validierung feindlicher Aussetzung nachzuvollziehen und sich auf dem Markt für AEV-Lösungen zurechtzufinden.

Das AEV-Marktsegment vereint die drei Kategorien Einbruchs- und Angriffssimulation (BAS - Breach and Attack Simulation), automatisierte Penetrationstests und Red Teaming, die zuvor im Gartner® Hype Cycle for Security Operations voneinander getrennt waren. Gartner gibt an, dass bis 2027 40 % der Unternehmen formelle Initiativen zur Expositionsbewertung eingeführt haben werden, wobei die meisten sich auf AEV-Technologien und Managed-Service-Anbieter verlassen, um Reife und Konsistenz zu gewährleisten.

Die Sicherheitsvalidierungs-Plattform von Picus ermöglicht es Organisationen, reale Angriffsszenarien zu simulieren und bietet eine kontinuierliche, automatisierte Validierung ausnutzbarer Schwachstellen bei gleichzeitiger Bewertung der Wirksamkeit von Sicherheitskontrollen. Durch die Nachahmung gegnerischer Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs - Tactics, Techniques and Procedures) unterstützt Picus Sicherheitsteams bei der Identifizierung kritischer Schwachstellen, der Priorisierung von Abhilfemaßnahmen und der Verbesserung der allgemeinen Sicherheitslage, ohne dass die von Sicherheitsteams geforderten Fähigkeiten erhöht werden müssen.

"Die Flut an Anfragen von Analysten beweist, dass Organisationen die Gefährdung durch reale Angriffsszenarien validieren wollen, um Sicherheitsinvestitionen zu rechtfertigen und Schwachstellen zu priorisieren", sagte Volkan Ertürk, Mitbegründer und CTO von Picus Security. "Organisationen haben zu viele Schwachstellen, die von ihren Sicherheitskontrollen und ihrem Kontext losgelöst sind. Die Plattform von Picus bietet auf einzigartige Weise eine evidenzbasierte Priorisierung und Validierung von Gefährdungen und minimiert das Risiko kritischer Schwachstellen, die nicht wirklich ausnutzbar sind, sodass sich Sicherheitsteams auf das Wesentliche konzentrieren können."

Nach umfassender Überprüfung des Leitfadens von Gartner für die Expositionsvalidierung stellte Picus Security fest:

AEV-Lösungen helfen Organisationen, ihre Verteidigung zu stärken, Schwachstellen zu priorisieren und die Bereitschaft für reale Angriffe zu verbessern.

Der AEV-Markt entwickelt sich rasant weiter, wobei Anbieter sowohl spezialisierte als auch umfassende Fähigkeiten anbieten, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Sicherheitsvalidierung gerecht zu werden.

Die AEV-Technologie reduziert die Komplexität und senkt die für offensive Tests erforderlichen Kompetenzbarrieren.

Die Integrations- und Automatisierungsfunktionen innerhalb der AEV-Lösungen optimieren Sicherheitsabläufe, verbessern die Zusammenarbeit zwischen Teams und erhöhen die Präzision und Effektivität von Sicherheitstests.

Für weitere Informationen laden Sie den Gartner® Market Guide for Adversarial Exposure Validationherunter oder lesen Sie unseren aktuellen Blogdarüber, wie AEV ein Kraftmultiplikator ist.

Picus Security, das führende Unternehmen für Sicherheitsvalidierung, vermittelt Organisationen ein klares Bild ihres Cyberrisikos basierend auf dem geschäftlichen Kontext. Picus transformiert Sicherheitspraktiken, indem es Risiken über isolierte Erkenntnisse hinweg korreliert, priorisiert und validiert, sodass sich Teams auf kritische Lücken und wirkungsvolle Lösungen konzentrieren können. Mit Picus können Sicherheitsteams schnell Maßnahmen ergreifen und mit nur einem Klick mehr Bedrohungen mit weniger Aufwand abwehren. Picus bietet mit seinem Angebot von Adversarial Exposure Validationinclusive Breach and Attack Simulationund Automated Penetration Testingfür bessere Ergebnisse eine preisgekrönte, bedrohungsorientierte Technologie, mit der Teams zielführende Korrekturen ermitteln können.

