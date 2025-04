Sinopec entdeckt Rekordmengen an Schieferöl in seinem ostchinesischen Shengli Oilfield

Shengli Oilfield führt die Exploration mit theoretischen Innovationen zum Durchbruch, fördert Kostensenkungen und Effizienzverbesserungen mit technologischem Fortschritt und steigert sowohl die Quantität als auch die Qualität mit verbesserter Ausrüstung, was die Exploration und Erschließung von Schieferöl in China zu neuen Höhen führt.

ZIBO, China, 1. April 2025 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation s (HKG: 0386, "Sinopec" oder "das Unternehmen") gab am 24. März 2025 die Entdeckung von über 140 Millionen Tonnen nachgewiesener geologischer Reserven an Schieferöl mit technisch förderbaren Reserven von 11,3599 Millionen Tonnen in der nationalen Demonstrationszone für Schieferöl des Shengli Oilfields in der ostchinesischen Provinz Shandong bekannt. Dies ist das erste Schieferölfeld mit nachgewiesenen geologischen Reserven von mehr als 100 Millionen Tonnen, das vom chinesischen Ministerium für natürliche Ressourcen zertifiziert wurde.

Shengli Oilfield hat fortschrittliche automatisierte Bohrausrüstung entwickelt, die eine effiziente Förderung ermöglicht, und erforschte die Optimierung von Horizontalbohrungen und die Technologie des Fast Drilling sowie die Technologie des Dense Cutting Combined Seam Network Volume Fracturing. Der durchschnittliche Bohrzyklus wurde von 133 Tagen auf 29,5 Tage reduziert, der Bohrzyklus von 6.000-Meter-Bohrlöchern hat 17,7 Tage erreicht, und die Produktionskapazität pro Bohrloch hat weiterhin neue Rekorde aufgestellt.

"Durch 150.000 Indoor-Experimente haben wir die Theorie der Schieferölanreicherung in kontinentalen Störungsseebecken entwickelt und damit das herkömmliche Verständnis, dass Schieferöl nur angereichert und mobilisiert werden kann, wenn sein Reifegrad höher als 0,9% ist, umgestaltet", teilte Liu Huimin, Vizepräsident und Chief Geologist bei der Sinopec-Division Shengli Oilfield. "Mit der Unterstützung dieser Theorie hat sich die Menge der Schieferölressourcen in Jiyang nach einer Neubewertung verdreifacht."

Shengli Oilfield hat sich den Herausforderungen von hohen Temperaturen, Druck und Leckagen bei der Erschließung von Schieferöl gestellt. Durch die Weiterentwicklung von Theorien zum Bruchdruck von Reserven, die Entwicklung von 3D-Technologien für den gesamten Zyklus und den Aufbau einer integrierten geologischen Engineering-Plattform wurde die Erschließung von Schieferöl von drei auf sieben Schichten ausgeweitet, wobei die Effizienz der Förderung verbessert und die Ressourcenausbeute maximiert wurde.

Sun Yongzhuang, Assistent des Präsidenten der Sinopec-Gruppe und Geschäftsführer des Shengli Petroleum Administration Bureau Co., sagte, dass die geschätzten Schieferölressourcen in Shengli Oilfield 10,5 Milliarden Tonnen erreicht haben, was den konventionellen Öl- und Gasressourcen entspricht, die in den vergangenen 60 Jahren in China gefördert wurden. "Nach mehr als 10 Jahren kontinuierlicher Forschung und innovativer Durchbrüche wird erwartet, dass Shengli Oilfield in diesem Jahr durch die integrierte Förderung von Exploration und Erschließung 80 Millionen Tonnen nachgewiesene Reserven hinzufügt", sagte Sun.

Sinopec intensiviert seine Schieferöl-Explorations- und Erschließungsbemühungen und erzielt in mehreren Bereichen wichtige Durchbrüche. Im Januar 2021 testete das Unternehmen eine ertragreiche Schieferöl- und -gasbohrung im Schiefergasfeld Fuling in Chongqing , wobei die Schieferölproduktion 2024 zum ersten Mal 30.000 Tonnen überstieg. Bis Dezember 2021 identifizierte Sinopec in der Qintong-Senke des nördlichen Jiangsu-Beckens ein günstiges Gebiet von 420 Quadratkilometern mit Schieferölressourcen von insgesamt 350 Millionen Tonnen. Im Juli 2022 förderte ein Bohrloch im nördlichen Jiangsu-Becken täglich mehr als 30 Tonnen Öl und 1.500 Kubikmeter Erdgas und aktivierte damit 1,1 Milliarden Tonnen Schieferölressourcen. Die Schieferölproduktion von Sinopec erreichte im Jahr 2024 705.000 Tonnen, 308.000 Tonnen mehr als im Vorjahr.

Jia Chengzao, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Experte für Erdöl und Strukturgeologie, bezeichnete Schieferöl als Schlüsselressource für die Steigerung und Stabilisierung der heimischen Erdölproduktion: "Nachgewiesene Reserven sind der wichtigste Indikator für die aktuelle Produktion. Im Januar veröffentlichte das Ministerium für natürliche Ressourcen Spezifikationen zur Schätzung von Ölreserven in Schieferformationen und läutete damit eine neue Phase der Normalisierung und Standardisierung im Management der Schieferölressourcen in China ein."

