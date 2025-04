Der hochmoderne Netzwerkbaustein verdoppelt Bandbreitenkapazitäten und adressiert wachsende KI-Anforderungen, während Analysten dem Unternehmen Milliardenpotenzial zusprechen

Jabil Inc. hat am 1. April 2025 seinen neuen 1,6T-Transceiver vorgestellt, der einen bedeutenden Fortschritt in der Konnektivität von Rechenzentren und für KI-Anwendungen darstellt. Mit einem aktuellen Kurs von 126,55 € notiert die Aktie rund 8,5% niedriger als noch vor einer Woche, zeigt sich aber im heutigen Handel mit einem Plus von 1,24%.

Der neue Transceiver überträgt Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,6 Terabit pro Sekunde und basiert auf der Silicon-Photonics-Technologie von Intel. Das Gerät erreicht 200 Gigabit pro Übertragungsspur sowohl an elektrischen als auch optischen Schnittstellen. Es ist in den Varianten DR8, DR8+ und 2xFR4 erhältlich, die speziell für die Konnektivität innerhalb von Rechenzentren entwickelt wurden. Bemerkenswert ist, dass diese Transceiver die Bandbreitenkapazität von Rechenzentrumsracks verdoppeln können, ohne dass Änderungen an der bestehenden Infrastruktur erforderlich sind.

Strategische Bedeutung und Marktaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Jabil ?

Die Produkteinführung unterstreicht Jabils Engagement, den steigenden Anforderungen von KI/ML-Workloads, Hochleistungsrechnen und Cloud-Diensten gerecht zu werden. Die Effizienz und Hochgeschwindigkeitsfähigkeiten des 1,6T-Transceivers positionieren das Unternehmen als wichtigen Akteur im sich schnell entwickelnden Rechenzentrumsmarkt.

Barclays bekräftigte kürzlich seine "Overweight"-Bewertung für die Jabil-Aktie und behielt das Kursziel von 184 USD bei. Die Investmentbank hob Jabils strategische Übernahme der Transceiver-Fertigungsanlagen von Intel Ende 2023 hervor, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, in den Markt für 400G/800G-Transceiver einzusteigen, wobei Meta als bedeutender Kunde gilt. Barclays schätzt Jabils Gesamtumsatz im optischen Bereich auf 300 bis 400 Millionen USD, mit dem Potenzial, in den kommenden Jahren 1 Milliarde USD zu erreichen.

Institutionelle Investitionen stärken Vertrauen

In einem Schritt, der Vertrauen in Jabils Wachstumsaussichten signalisiert, erwarb die Norges Bank im vierten Quartal eine neue Beteiligung an Jabil und investierte etwa 218,43 Millionen USD. Diese Investition unterstreicht die institutionelle Unterstützung für Jabils strategische Ausrichtung und Marktposition.

Jabils jüngste Produktinnovationen und strategische Übernahmen positionieren das Unternehmen günstig innerhalb der Branche für elektronische Geräte und Bauteile. Da Rechenzentren zunehmend Lösungen mit höherer Bandbreite benötigen, um KI- und Cloud-Anwendungen zu unterstützen, adressiert Jabils 1,6T-Transceiver diese Anforderungen effektiv. Die kontinuierliche Fokussierung auf technologische Fortschritte und strategische Partnerschaften wird voraussichtlich das Wachstum von Jabil vorantreiben und den Unternehmenswert in den kommenden Jahren steigern.

Anzeige

Jabil-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Jabil-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Jabil-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Jabil-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Jabil: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...