Der Goldpreis hat am frühen Dienstagmorgen erneut ein beeindruckendes Rekordhoch erreicht. Um etwa 7 Uhr notierte der Preis für eine Feinunze bei 3146 US-Dollar - ein Plus von 1,3?% innerhalb von nur 24 Stunden. Über die letzten fünf Handelstage betrachtet, ergibt sich sogar ein kräftiger Anstieg um 4,5?%. Diese Dynamik zeigt deutlich: Gold bleibt gefragt. In einem wirtschaftlich und politisch angespannten ...

