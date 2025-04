Fluor hat am 1. April 2025 einen bedeutenden Infrastrukturauftrag im Wert von 671 Millionen Dollar vom Texas Department of Transportation (TxDOT) erhalten. Der Auftrag umfasst die Rekonstruktion und Verbreiterung eines 12 Meilen langen Abschnitts der State Highway 6 in College Station, Texas. Die Aktie notiert derzeit bei 32,62 Euro und hat seit Jahresbeginn einen erheblichen Rückgang von 32,07 Prozent verzeichnet.

Das Infrastrukturprojekt in Texas sieht vor, die Autobahn von zwei auf drei Fahrspuren in jede Richtung zu erweitern, um den wachsenden Verkehrsanforderungen der sich schnell entwickelnden Region gerecht zu werden. Die Bauarbeiten sollen im Sommer 2025 beginnen, mit einer geplanten Fertigstellung im Frühjahr 2030.

Für den 2. April 2025 hat Fluor einen Live-Strategie-Update-Webcast für Analysten und Investoren angesetzt. Die Veranstaltung wird um 8:00 Uhr Eastern Time stattfinden und Präsentationen von CEO David Constable, COO Jim Breuer, CFO John Regan und anderen Segmentleitern beinhalten, die Einblicke in die strategischen Pläne und zukünftige Ausrichtung des Unternehmens geben werden.

Führungswechsel und strategische Neuausrichtung

Ein bedeutender Führungswechsel steht bei Fluor bevor: COO Jim Breuer wird am 1. Mai 2025 die Position des CEO übernehmen und damit David Constable ablösen, der in die Rolle des Executive Chairman wechseln wird. Dieser Wechsel unterstreicht Fluors Bestreben, den strategischen Fokus während Führungsübergängen aufrechtzuerhalten. Unter Breuers Führung wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf Wachstumssektoren wie Rechenzentren und Stromerzeugung weiter ausbauen wird.

In den vergangenen 30 Tagen verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 7,38 Prozent und liegt derzeit fast 25 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Diese Entwicklung unterstreicht die Herausforderungen, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, während es sich strategisch neu positioniert.

Fluor identifiziert Rechenzentren und Stromerzeugung weiterhin als wichtige Wachstumstreiber. Das Unternehmen hat eine Rahmenvereinbarung mit einem großen Technologieanbieter geschlossen und führt Gespräche mit führenden Rechenzentren-Entwicklern. Darüber hinaus ist Fluor an der Frontplanung für die Erweiterung eines Kernkraftwerks in Rumänien beteiligt, was das Engagement des Unternehmens zur Unterstützung des Energiebedarfs im Rechenzentrumssektor unterstreicht.

Zudem gab Fluor am 1. April 2025 bekannt, dass Tracey Cook zur Chief Human Resources Officer (CHRO) befördert wurde, eine Position, die sie ab dem 7. April 2025 übernehmen wird. Cooks umfangreiche Erfahrung bei Fluor, die sich über mehr als drei Jahrzehnte in verschiedenen Finanz- und Betriebsrollen erstreckt, positioniert sie optimal, um die Personalstrategie des Unternehmens während einer entscheidenden Wachstums- und Transformationsphase zu leiten.

