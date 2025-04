Volker Schilling von Greiff Capital Management sieht weiterhin hohes Rückschlagpotenzial bei US-Technologieaktien und empfiehlt Anlegern, lieber "defensiv zu tanzen" - und das in Europa.Das erste Quartal 2025 begann mit Euphorie und endete mit einer kalten Dusche. Vor allem Tech-Investoren hätten sich an überzogene Wachstumsfantasien geklammert - nun sei Korrektur angesagt, so der Fondsmanager Volker Schilling. "Die Bewertungen, insbesondere im US-Tech-Sektor, waren einfach viel zu hoch", so Schilling im Gespräch mit wallstreetONLINE TV. Auch wenn Unternehmen wie Nvidia, Apple oder Microsoft weiter Gewinne schreiben, seien ihre künftigen Wachstumsfantasien bereits vollständig eingepreist …