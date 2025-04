Bitcoin vor möglicher Rallye: Was erwartet uns im zweiten Quartal 2025?

Nach einem ambivalenten ersten Quartal 2025 blicken viele Bitcoin-Anleger nun gespannt auf die kommenden Monate. Trotz Korrektur und wirtschaftlicher Unsicherheiten gibt es nämlich auch Anzeichen dafür, dass Bitcoin im zweiten Quartal eine neue Aufwärtsbewegung starten könnte. Mit dem heutigen 1. April ist das erste Quartal des Jahres 2025 abgeschlossen und das zweite Quartal beginnt.

Das erste Quartal führte sowohl zu neuem Allzeithoch, als auch zu harter Korrektur

Für den Krypto-Markt hielt der Jahresbeginn 2025 dabei sowohl Positives als auch Negatives bereit. Noch im Januar führte der Hype um Donald Trumps Amtsantritt zu einem Allzeithoch bei Bitcoin von über 109.000 $, und auch andere Kryptowährungen wie beispielsweise SOL konnten neue Höchststände erreichen.

Seitdem hat sich die Euphorie jedoch größtenteils in Ernüchterung verwandelt. Im Februar und März ging es für Bitcoin nahezu kontinuierlich abwärts, was zuletzt in einem Tiefststand von rund 77.000 $ gipfelte. Daraus resultiert für das erste Quartal 2025 ein Minus von 11,82 % bei Bitcoin, und damit das schlechteste erste Quartalsergebnis seit 2018, als Bitcoin im ersten Quartal um knapp 50 % im Wert einbrach.

Das zweite Quartal könnte wieder grüne Zahlen mit sich bringen

Heute wird das Markt-Sentiment im Fear-and-Greed-Index für den Krypto-Markt bei 24 von 100 Punkten angegeben und befindet sich damit eindeutig im Bereich der Angst. Allerdings gibt es durchaus Grund zur Annahme, dass sich die derzeit wirtschaftlich brenzlige Situation in den kommenden Wochen und Monaten entspannen könnte, Lösungen gefunden werden und der Markt dementsprechend entlastet wird.

Sollte sich die Zollpolitik von Donald Trump nicht in einen ausufernden Zollkrieg steigern, sondern sich in den kommenden Wochen und Monaten eher entspannen, hätte das wahrscheinlich einen Aufschwung an den Märkten zur Folge. Außerdem könnte es durchaus sein, dass die FED in den USA im zweiten Quartal 2025 endlich damit beginnt, den US-Leitzins wieder zu senken, was ebenfalls zu einem Aufschwung der Märkte führen könnte.

BTCBULL befindet sich heute noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Ein spannendes Beispiel für ein Projekt, das von einer möglichen Bitcoin-Rallye profitieren könnte, stellt derzeit unter anderem der Coin BTCBULL dar. Hierbei handelt es sich um einen jungen Coin, der sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung in der sogenannten Presale-Phase befindet. Das bedeutet, dass BTCBULL heute nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget gekauft werden kann, da er noch nicht an Krypto-Börsen gelistet ist.

Das Spannendste bei BTCBULL und dem dahinterstehenden Projekt Bitcoin Bull dürfte der Airdrop-Mechanismus sein, den die Entwickler implementieren wollen. So sollen in Zukunft immer dann Bitcoin-Airdrops an BTCBULL-Holder ausgeschüttet werden, wenn Bitcoin relevante Kursniveaus von 150.000 $, 200.000 $, 250.000 $ und so weiter erstmals überschreitet. Somit könnten Anleger hier also gleich mehrfach von einem Kursanstieg von Bitcoin profitieren, wenn sie sowohl in BTC als auch in BTCBULL investiert sind.

