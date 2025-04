Ethereum Tiefstand: Google Trends signalisiert mögliche Kaufgelegenheit

Trotz marginaler Gewinne gegenüber Bitcoin zeichnet sich bei Ethereum ein langfristiger Abwärtstrend ab. Mit einem Wertverlust von rund 45 Prozent im laufenden Jahr haben ETH-Investoren erhebliche Opportunitätskosten erlitten. Das technische Bild ist stark angeschlagen, doch gerade in dieser Schwächephase könnte sich laut Marktbeobachtern eine antizyklische Kaufchance ergeben - denn Google Trends zeigt ein historisch niedriges Suchinteresse für Ethereum, was in der Vergangenheit oft als Vorbote späterer Kursanstiege fungierte.

Das Interesse an Ethereum erreicht Mehrjahrestief

Google Trends bietet wertvolle Einblicke in das öffentliche Interesse an Kryptowährungen und zeigt aktuell ein Mehrjahrestief beim Suchvolumen für Ethereum. Solche Rückgänge sind in zyklischen Märkten typisch und gingen historisch betrachtet oft bullischen Kursphasen voraus. Für antizyklische Investoren könnte dieses ausgeprägte Desinteresse einen strategisch günstigen Einstiegspunkt darstellen.

Das Handelspaar ETH/BTC verharrt ebenfalls auf einem Tiefstand, was als potenzielle kurzfristige Übertreibung interpretiert werden kann. Trotz eines deutlich weiterentwickelten Ökosystems mit etablierten DeFi-Anwendungen, Layer-2-Lösungen und NFTs notiert Ethereum gegenüber Bitcoin so schwach wie seit Jahren nicht mehr. Historisch folgten auf solche extremen Abwärtsspitzen häufig Phasen relativer Stärke von ETH.

Experten warnen vor anhaltendem Abwärtstrend

Trotz des extrem negativen Sentiments sehen einige Marktbeobachter wie Trader Charlie aktuell erhebliche Risiken. Ethereum hat gegenüber Bitcoin über einen langen Zeitraum kontinuierlich an Wert verloren - eine Schwächephase, die das Vertrauen vieler Anleger nachhaltig erschüttert hat und zu signifikantem Misstrauen geführt hat.

Das Sentiment allein reicht nicht als verlässlicher Umkehrindikator. Ein schwaches Marktumfeld kann durchaus länger anhalten, und ohne fundamentale Trendumkehr besteht das Risiko weiterer Kursverluste. Antizyklische Ansätze setzen voraus, dass ein Asset nach einer Schwächephase wieder an Wert gewinnt - eine Annahme, die zuletzt zunehmend in Frage gestellt wurde.

Solaxy-Presale nähert sich 30 Millionen Dollar Marke

Während Ethereum mit Herausforderungen kämpft, gewinnt das Projekt Solaxy als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk an Bedeutung. Mit einer technologisch spezialisierten Architektur nutzt Solaxy optimierte Rollup-Mechanismen, die speziell für die Struktur des Solana-Netzwerks entwickelt wurden, um Transaktionen effizienter und kostengünstiger abzuwickeln.

Der SOLX-Token, ursprünglich als ERC-20 gestartet, wird über eine eigene Bridge mit Solana verknüpft - ein wichtiger Schritt für die Cross-Chain-Kompatibilität. Das hohe Interesse am Projekt spiegelt sich in der frühen Finanzierungsphase wider: Über 28 Millionen US-Dollar wurden bereits im Presale eingesammelt. Für Interessierte ist der Erwerb von SOLX über die offizielle Website möglich, wo nach dem Verbinden der Wallet ETH, USDT, BNB oder SOL direkt gegen den Token getauscht werden können. Unmittelbar nach dem Kauf können die Tokens mit einer attraktiven Rendite von 143 Prozent APY gestakt werden.

