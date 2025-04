CPI Europe AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.04.2025 / 20:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Directors' Dealings Art 19 MAR

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name CPI EUROPE HOLDING 1, a.s. 2 Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:

Pavel Mechura, Geschäftsführer b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name IMMOFINANZ AG b) LEI 5299000DUMZ99SBBX121 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000A21KS2 b) Art des Geschäfts Acquisition: The transaction is part of an intra-group reorganisation of shareholdings by means of contributions of shares to wholly owned subsidiaries. c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 16,28 EUR 101228889 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 16,28 EUR 101228889 Stück e) Datum des Geschäfts 2025-03-25; UTC+01:00 f) Ort des Geschäfts OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes





01.04.2025 CET/CEST