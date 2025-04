Im nunmehr dritten Jahr startet Tampere seine Experience Tampere-Kampagne. Die Bewerbungszeit ist eröffnet und die Stadt lädt Tech-Talente und Startup-Gründer zur Teilnahme ein. Den ausgewählten Teilnehmenden bietet diese Kampagne von 9. bis 13. Juni 2025 eine Chance zu erleben, was es bedeutet, in einem schnell wachsenden Tech-Hub Finnlands zu leben und erfolgreich zu arbeiten.

Tampere is Finland's most loved city and one of the country's leading tech and startup hubs. Known for its industrial heritage, vibrant cultural scene and innovative spirit. Photo: Jousia Lappi, North Arrow Films, City of Tampere