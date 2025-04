Möglicher Verkauf des Glasfasergeschäfts für Privatkunden an AT&T für 5,5 Milliarden Dollar signalisiert Neuorientierung von Lumen hin zu KI-basierten Unternehmensangeboten.

Lumen Technologies steht vor bedeutenden strategischen Veränderungen im sich schnell entwickelnden Telekommunikationssektor. Berichten zufolge führt AT&T Gespräche über den Erwerb von Lumens Consumer-Fiber-Geschäft für mehr als 5,5 Milliarden Dollar. Die Aktie von Lumen notiert aktuell bei 3,61 Euro und hat innerhalb des letzten Monats mehr als 21 Prozent an Wert verloren.

Der potenzielle Verkauf des Glasfasergeschäfts für Privatkunden steht im Einklang mit Lumens strategischer Neuausrichtung hin zu KI-getriebenem Wachstum und weg von traditionellen Dienstleistungen für Privatkunden. Die entsprechende Geschäftseinheit, die Hochgeschwindigkeits-Internetdienste für Privathaushalte in mehr als 1.700 Vermittlungsstellen umfasst, verzeichnete zuletzt rückläufige Ergebnisse. Dies veranlasste das Unternehmen, seinen Fokus verstärkt auf Unternehmenskunden und KI-zentrierte Angebote zu legen. Nach Bekanntwerden der Verkaufspläne fiel der Aktienkurs von Lumen um mehr als 14 Prozent, was die Besorgnis des Marktes über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt.

Marktreaktionen und Analysteneinschätzungen

Die Nachricht über AT&Ts Interesse an Lumens Glasfaser-Assets für Privatkunden hatte unterschiedliche Auswirkungen auf die Aktienkurse beider Unternehmen. Während die AT&T-Aktie um 1,5 Prozent stieg, fiel der Kurs von Lumen um 5 Prozent. Analysten betrachten diese potenzielle Übernahme als strategischen Schritt für AT&T, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, sein Glasfasernetz bis Ende 2025 auf über 30 Millionen Haushalte und Unternehmen auszuweiten - eine deutliche Steigerung gegenüber den 18,5 Millionen Ende September 2024.

Auch institutionelle Anleger passen ihre Investitionen an. Jüngsten Unterlagen zufolge reduzierte Prudential Financial Inc. seine Beteiligung an Lumen Technologies im vierten Quartal um 12,6 Prozent auf etwa 5,47 Millionen Dollar. Diese Anpassung spiegelt einen breiteren Trend unter institutionellen Investoren wider, die ihre Anteile an Telekommunikationsunternehmen im Zuge von Branchenveränderungen neu bewerten.

Cybersicherheitsbedenken und finanzielle Perspektiven

Im August 2024 wurde bekannt, dass Lumen Technologies zu mehreren US-Telekommunikationsunternehmen gehörte, die Ziel einer bedeutenden Cyber-Spionagekampagne wurden, die staatlich unterstützten chinesischen Akteuren zugeschrieben wird. Der Vorfall unterstreicht die Verwundbarkeit kritischer Telekommunikationsinfrastrukturen und die anhaltenden Herausforderungen beim Schutz vor komplexen Cyberbedrohungen.

Trotz dieser Herausforderungen verbessert sich die Stimmung der Analysten gegenüber Lumen. Nach einem bemerkenswerten Anstieg des Aktienwerts im Jahr 2024, der durch KI-bezogene Deals angetrieben wurde (im 12-Monats-Vergleich steht immer noch ein Plus von über 178 Prozent), stufte Citi Research-Analyst Michael Rollins die Lumen-Aktie auf "Kaufen" hoch. Rollins hob vier potenzielle positive Katalysatoren hervor, darunter bedeutende Verträge im Segment Private Connectivity Fabric und die mögliche Monetarisierung von Glasfaser-Assets, die nach Steuern auf 5,5 bis 7,5 Milliarden Dollar geschätzt werden. Er wies auch auf die Kostensenkungsstrategien des Unternehmens hin, die darauf abzielen, die jährlichen Ausgaben um 1 Milliarde Dollar zu reduzieren. Nach diesem Upgrade verzeichnete die Lumen-Aktie einen Anstieg um 9 Prozent, was das erneuerte Vertrauen der Anleger widerspiegelt.

Die bevorstehende Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 am 14. Januar 2025 wird voraussichtlich tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und die Auswirkungen seiner strategischen Initiativen geben. Angesichts des aktuellen Kursniveaus von 3,61 Euro, das mehr als 62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt, werden Investoren diese Entwicklungen aufmerksam verfolgen.

