Hohe Zölle reduzieren das Wirtschaftswachstum und können in einer Rezession münden. So lässt sich die schwierige Phase gut überstehen.US-Präsident Donald Trump möchte mit Zöllen auf alle Produkte und Länder, die seiner Meinung nach nur Vorteile aus dem US-Markt ziehen, mehr Produktion in sein Land zurückholen. Doch die Historie und viele Studien zeigen, dass Zölle immer Wirtschaftswachstum kosten und die Inflation erhöhen. Sie könnten dem durchschnittlichen amerikanischen Haushalt bereits jetzt 1.200 US-Dollar pro Jahr zusätzlich kosten. Auch Starinvestor Warren Buffett ist sehr skeptisch, hat bereits Aktien abgebaut und dafür kurzlaufende Anleihen gekauft. In einem kürzlich erschienenen …