Der Lithiumproduzent PMET verzeichnet trotz Kursschwankungen strategische Erfolge durch VW-Partnerschaft und vielversprechende Bohrergebnisse im Shaakichiuwaan-Projekt.

Patriot Battery Metals Inc. (PMET) macht bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu einem wichtigen Lieferanten von Lithiumrohstoffen für nordamerikanische und europäische Batterie-Lieferketten. Die Aktie notiert aktuell bei 1,65 €, was einem Tagesplus von 5,45% entspricht. Trotz des aktuellen Anstiegs verzeichnet der Wert seit Jahresbeginn einen deutlichen Rückgang von 32,86%.

Im Dezember 2024 sicherte sich Patriot eine strategische Investition von rund 69 Millionen CAD (48 Millionen USD) vom Volkswagen-Konzern. Diese Investition, die mit einem Aufschlag von 65% auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittspreis erfolgte, führte dazu, dass Volkswagen einen Anteil von 9,9% an Patriot erwarb. Gleichzeitig schloss Patriot eine verbindliche Abnahmevereinbarung mit PowerCo SE, dem Batterieherstellungsarm von Volkswagen, ab. Die Vereinbarung umfasst die jährliche Lieferung von 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat über einen Zeitraum von zehn Jahren. Damit wird Patriot zu einem Schlüssellieferanten für die Batteriezellfabriken von PowerCo in Europa und Nordamerika, einschließlich der geplanten Anlage in St. Thomas, Kanada.

Explorationsergebnisse und Produktionsfortschritte

Die Explorationsaktivitäten von Patriot liefern weiterhin vielversprechende Ergebnisse. Im März 2025 begann das Unternehmen mit seinem Winterbohrprogramm auf dem Shaakichiuwaan-Grundstück, das auf mindestens 15.000 Bohrmeter zwischen Januar und April abzielt. Dieses Programm konzentriert sich auf die Erweiterung der hochgradigen Vega-Zone im CV13-Pegmatit, wobei jüngste Bohrungen 31,2 Meter mit 3,35% Li2O durchschnitten, einschließlich 4,7 Meter mit 5,37% Li2O. Bemerkenswert ist, dass eine 0,9-Meter-Probe 7,11% Li2O ergab - die höchstgradige Kernprobe, die bisher gesammelt wurde.

In einem wichtigen Meilenstein für die Projektentwicklung hat Patriot erfolgreich eine 307-Gramm-Probe von Lithiumhydroxid-Monohydrat in Batteriequalität aus dem CV5-Spodumen-Pegmatit hergestellt. Diese Leistung unterstreicht das Potenzial des Projekts, hochwertige Lithiumprodukte für die Batterieherstellung zu liefern. Diese Entwicklung ist besonders beachtenswert vor dem Hintergrund des aktuellen Kursverlaufs, der mit einem 52-Wochen-Tief von 1,52 € vor wenigen Wochen einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht hatte.

Für seine bedeutenden Beiträge zur Mineralexploration und seine Rolle bei der Förderung des Wirtschaftswachstums in der Region wurde Patriot im November 2024 mit dem Unternehmerpreis des Jahres von der Quebec Mineral Exploration Association ausgezeichnet. Die strategische Investition von Volkswagen hat die finanzielle Position von Patriot gestärkt und stellt erhebliche Mittel zur Verfügung, um die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten voranzutreiben. Die laufenden Bohrprogramme und die erfolgreiche Produktion von Lithiumhydroxid in Batteriequalität unterstreichen das Engagement des Unternehmens, ein zentraler Akteur in der Lithium-Lieferkette zu werden.

