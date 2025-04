© Foto: Joe Lamberti/AP/dpa

Seit Wochen hat Trump den 2. April als "Befreiungstag" angekündigt. Details dazu hat er bisher jedoch nur wenige geliefert.Laut einem Bericht der Washington Post vom Dienstag haben Berater des Weißen Hauses Pläne für Zölle in Höhe von 20 Prozent auf die meisten in die USA importierten Waren ausgearbeitet. Angekündigt wurde die Einführung von Gegenzöllen, sogenannte reziproke Zölle, die von Handelspartnern auf US-Produkte erhobenen Abgaben spiegeln. Zudem die Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf importierte Fahrzeuge. Diese Maßnahme, die am 03.April in Kraft treten soll, betrifft insbesondere Länder wie Deutschland, Japan, Südkorea, Mexiko und Kanada. So die Äußerungen des …