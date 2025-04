Bitcoin-Markt im Wandel: Verkaufsdruck schwindet - Steht eine neue Rallye bevor?

Mit einem aktuellen Kurs von rund 83.300 US-Dollar notiert Bitcoin die letzten 24 Stunden wieder etwas fester. Nichtsdestotrotz erlebten wir das schwächste Q1 in den letzten sieben Jahren. Das Momentum war zuletzt schwach, es mangelte an bullischen Impulsen. Doch nun stehen sich Bitcoin-Bullen und Bären unversöhnlich gegenüber. Der eine Analyst sieht noch eine parabolische Rallye voraus, der andere Experte ruft bereits den Bärenmarkt aus.

Verkaufsdruck rückläufig - Anzeichen für einen Aufschwung?

Der bekannte Krypto-Analyst Axel Adler Jr. beschreibt in seiner aktuellen Einschätzung mehrere zentrale Veränderungen im Bitcoin-Markt - sowohl auf der Spot- als auch auf der Derivatseite. Ein besonderer Fokus liegt auf dem rückläufigen Verkaufsdruck. Während auf den großen Börsen zuletzt täglich rund 81.000 BTC zum Verkauf standen, ist dieses Volumen mittlerweile auf etwa 29.000 BTC gefallen. Diese Entwicklung deutet auf eine Phase abnehmender Gewinnmitnahmen hin, was typischerweise nach starken Kursanstiegen wie dem Überschreiten der 100.000-Dollar-Marke einsetzt.

Die Käufer zeigen sich laut Adler mit den aktuellen Kursniveaus zunehmend zufrieden, während sich das Angebot verknappt - ein Zustand, den er als "Zone asymmetrischer Nachfrage" beschreibt. Gemeint ist damit eine Marktphase, in der das Kaufinteresse größer ist als das verfügbare Angebot, was strukturell zu steigenden Kursen führen kann. Zwar sehen wir bis dato noch keine nachhaltigen Impulse, doch der Anfang scheint gemacht.

Institutionelle Investoren beeinflussen den Markt

Gleichzeitig schaut sich der Krypto-Experte auch den Status quo am Futures-Markt an. Dort kam es nach dem neuen Allzeithoch zunächst zu einem sprunghaften Anstieg an Short-Positionen. Dies sei ein übliches Verhalten von Bären, die auf fallende Kurse spekulieren. Diese Aktivität nimmt jedoch langsam ab, was der Analyst ebenfalls als Signal einer beginnenden Konsolidierung wertet. Dennoch verweist Adler auf eine grundlegende Veränderung: Bitcoin reagiert inzwischen deutlich sensibler auf makroökonomische Faktoren.

Hintergrund ist die stärkere Anbindung an die traditionelle Finanzwelt, insbesondere durch die Einführung von Spot-ETFs. Institutionelle Investoren agieren verstärkt, was Bitcoin anfälliger für Zinspolitik, Inflationsdaten und geopolitische Entwicklungen macht. Adler sieht deshalb die Monate April und Mai als potenzielle Konsolidierungsphase - also als Übergangsperiode, bevor ein neuer Impuls den Markt antreiben könnte. Auch weitere Analysten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs durch eine zunehmende Verknappung des Angebots weiter steigen dürfte.

BTCBULL-Presale sammelt über 4,3 Millionen Dollar ein

Wenn Bitcoin bald wieder bullischer tendiert, dürfte auch der BTCBULL-Presale eine spekulative Wette auf den Bull-Run sein. Der Token möchte zwei Trends gezielt miteinander kombinieren: die ikonische Strahlkraft von Bitcoin und das virale Potenzial von Meme-Coins. Im Zentrum steht ein Konzept, das auf den bekannten Werten von Bitcoin aufbaut, sie jedoch mit einer eigenen Tokenomics, Belohnungsmechanik und einem einprägenden Narrativ verbindet.

Anders als viele Meme-Coins, die vor allem auf Hype setzen, verfolgt BTCBULL ein systematisch angelegtes Modell. Zentral ist dabei das Belohnungssystem, das reale Bitcoin-Ausschüttungen in Aussicht stellt. Die Höhe der Airdrops hängt vom Kursanstieg bei Bitcoin ab - eine Mechanik, die darauf ausgelegt ist, langfristige Haltestrategien zu fördern. Steigt der Bitcoin-Preis über bestimmte Schwellen, erfolgt die Verteilung echter BTC an qualifizierte BTCBULL-Halter.

