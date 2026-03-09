Steigende Ölpreise, ein stärkerer Dollar und eskalierende geopolitische Spannungen im Nahen Osten erschüttern die Finanzmärkte. Aktienmärkte weltweit geraten unter Druck, während Investoren angesichts des Konflikts zwischen Israel, den USA und Iran zunehmend defensiv agieren. Ölpreis-Rally belastet Börsen Die globalen Aktienmärkte gerieten zum Wochenauftakt unter starken Verkaufsdruck, nachdem der Ölpreis erstmals seit 2022 wieder deutlich über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de