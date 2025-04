Das Biotech-Unternehmen präsentiert neue Forschungsergebnisse bei AACR 2025 und erhält Anerkennung für innovative Ansätze in der Immunonkologie-Therapie.

IO Biotech hat kürzlich bedeutende Fortschritte in seiner Forschungs- und Entwicklungspipeline verkündet. Das Unternehmen verzeichnete zum Handelsschluss am Montag einen Kurs von 1,09 USD, der genau dem 52-Wochen-Hoch und -Tief entspricht.

Das Unternehmen gab am 25. März 2025 bekannt, dass zwei Abstracts für Präsentationen auf dem bevorstehenden Jahrestreffen der American Association for Cancer Research (AACR) angenommen wurden, das vom 25. bis 30. April 2025 in Chicago stattfinden wird. Die Präsentationen werden sich auf IO102-IO103 und IO170 konzentrieren. Bei IO102-IO103 handelt es sich um nicht-klinische Daten, die zeigen, wie dieser Hauptkandidat das Tumorwachstum durch gezielte T-Zell-Aktivierung kontrolliert. IO170 umfasst präklinische Ergebnisse, die sein Potenzial als immunmodulatorischer Krebsimpfstoff unterstützen, der auf den transformierenden Wachstumsfaktor beta (TGF-beta) abzielt. Zudem wird Dr. Mads Hald Andersen, wissenschaftlicher Mitbegründer des Unternehmens, während des Treffens eine Bildungsveranstaltung zu Krebsimpfstoffen leiten und dort sprechen.

Anerkennung und klinische Fortschritte

Anfang des Monats wurde IO Biotech von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Welt für 2025 ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht den bahnbrechenden Ansatz des Unternehmens bei der Entwicklung immunmodulatorischer therapeutischer Krebsimpfstoffe und sein Engagement für die Transformation von Krebsbehandlungsparadigmen.

IO Biotech macht weiterhin Fortschritte in seinen klinischen Studien. Die Phase-3-Studie von IO102-IO103 hat die Patientenrekrutierung vorzeitig abgeschlossen, und das Unternehmen rechnet mit der Veröffentlichung erster Daten noch in diesem Jahr. Gleichzeitig liegen die Vorbereitungen für die Einreichung eines Zulassungsantrags (Biologics License Application) für Cylembio® (Imsapepimut und Etimupepimut, adjuvantiert) bei der FDA bis Ende 2025 im Zeitplan.

Diese Entwicklungen positionieren IO Biotech als wichtigen Akteur im Bereich der Onkologie-Impfstoffe, mit einer robusten Pipeline und einem Fokus auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse in der Krebstherapie.

