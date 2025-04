In der kategoriedefinierenden Ankündigung wird RAW Nutrition seine Position in den Vereinigten Staaten stärken und gleichzeitig seiner Mission und treuen Gemeinschaft treu bleiben

RAW Nutrition, die schnell wachsende Sporternährungsmarke, die unübertroffene Qualität mit innovativen Formulierungen verbindet, gab heute ihre Partnerschaft mit The Quality Group bekannt, dem europäischen Marktführer für Leistungsernährung, der für seine hochmoderne Produktentwicklung und kompromisslosen Qualitätsstandards bekannt ist. RAW Nutrition, das 2024 von Inc. 5000 als das am schnellsten wachsende Unternehmen für verpackte Konsumgüter ausgezeichnet wurde, hat sich durch die Bereitstellung von Hochleistungsnahrung, der Athleten auf höchstem Niveau vertrauen, einen Namen gemacht. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es dem Unternehmen, sein Engagement für Wachstum und Innovation auf die nächste Stufe zu heben.

Diese Allianz vereint zwei gleichgesinnte Unternehmen, die sich beide der Bereitstellung höchster Qualitäts- und Innovationsstandards im Ernährungssektor verschrieben haben. The Quality Group bringt mit seinen beiden führenden Marken ESN und More Nutrition seine bewährte Expertise in den Bereichen modernste Produktion und Qualität ein und unterstützt RAW Nutrition bei der nachhaltigen Skalierung seiner Marke.

Beide Unternehmen legen einen starken Fokus auf die Gemeinschaft und Sportler. Im Rahmen dieses gemeinsamen Engagements wird Chris Bumstead Mitinhaber von RAW Nutrition, sechsmaliger Mr. Olympia und einer der bekanntesten Namen in der Fitnesswelt eng mit The Quality Group zusammenarbeiten, um sein Fachwissen bei der Entwicklung hochwertiger Produkte zu teilen, von denen Sportler und Verbraucher im Alltag profitieren können. Chris' zweite Marke, BUM Energy ein dynamisches Energy-Drink-Label wird ebenfalls Teil des Partnerschaftsportfolios von The Quality Group.

"Nach vielen Gesprächen mit mehreren globalen Unternehmen für Leistungsernährung haben wir uns für eine Partnerschaft mit The Quality Group entschieden, da sie alle Chancen und Herausforderungen verstehen, mit denen wir konfrontiert sind, und diese äußerst erfolgreich gemeistert haben", sagte Dom Iacovone, Mitbegründer und CEO von RAW Nutrition. "Bei unserem Prozess war es mir sehr wichtig, einen strategischen Partner zu finden und nicht nur einen, der uns das meiste Geld bietet. Wir haben bei RAW Nutrition große Ziele, diese Marke so groß wie möglich aufzubauen, und die Zusammenarbeit mit The Quality Group ist der erste Schritt, um uns dabei zu helfen, dies zu erreichen."

RAW Nutrition The Quality Group: Ein neues Kapitel

Ab sofort werden der CEO und Mitbegründer von RAW Nutrition, Dom Iacovone, und der Mitinhaber Chris Bumstead beide Mitinhaber von The Quality Group.

In den kommenden Monaten wird sich RAW Nutrition darauf konzentrieren, sein Produktangebot und seine Präsenz auf dem US-Markt auszubauen und bestehende und neue Verbraucher auf neue Weise zu erreichen.

"Sowohl RAW Nutrition als auch The Quality Group sind in starken Gemeinschaften verwurzelt", sagte Heikki Takala, CEO von The Quality Group. "So wie RAW Nutrition Sportler in den USA motiviert und antreibt, so motivieren und ermöglichen die Marken ESN und More Nutrition von The Quality Group einen treuen, leistungsorientierten Kundenstamm in Europa. Diese strategische Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Engagement für unsere Gemeinden zu verstärken, und wir freuen uns, mit Dom und Chris Bumstead, erfolgreichen Unternehmern, zusammenzuarbeiten. Chris ist eine wahre globale Ikone in unserer Branche, und wir glauben, dass dies eine großartige Nachricht für unsere Gemeinschaft ist."

RAW Nutrition und The Quality Group werden weiterhin unabhängige Partner bleiben, um langfristig Werte für ihre Kunden zu schaffen. Lazard fungierte als Finanzberater und Fredrikson Byron P.A. als Rechtsberater für RAW Nutrition.

Was ist RAW Nutrition?

RAW Nutrition kombiniert unübertroffene Qualität mit innovativen Formulierungen, um Sportlern den besten Treibstoff für Höchstleistungen, Erholung und allgemeines Wohlbefinden zu bieten.

Produkt-Kurzvorstellung:

CBUM Itholate Protein (UVP 54,99 $): Diese 25 g reine Molkenisolat-Mischung wurde von Chris Bumstead persönlich entwickelt und ist für den Aufbau fettfreier Muskelmasse und eine schnelle Regeneration konzipiert.

(UVP 54,99 $): Diese 25 g reine Molkenisolat-Mischung wurde von Chris Bumstead persönlich entwickelt und ist für den Aufbau fettfreier Muskelmasse und eine schnelle Regeneration konzipiert. Creatine Monohydrate (UVP 12,99 $): Steigert die Kraft, erzeugt Muskelkraft und verbessert die Muskelfülle.

(UVP 12,99 $): Steigert die Kraft, erzeugt Muskelkraft und verbessert die Muskelfülle. Essential Pre-Workout (UVP 26,99 $): Eine kraftvolle Formel für alle Kraftsportler, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, mit 4 g L-Citrullin für einen starken Pump und 3,2 g Beta-Alanin zur Verzögerung der Ermüdung.

(UVP 26,99 $): Eine kraftvolle Formel für alle Kraftsportler, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen, mit 4 g L-Citrullin für einen starken Pump und 3,2 g Beta-Alanin zur Verzögerung der Ermüdung. RAW Grass Fed Whey Protein (UVP: 49,49 $): Reines, grasgefüttertes Molkenproteinisolat, dieses hochwertige, schnell verdauliche 25-g-Proteinpulver unterstützt das Muskelwachstum und die Regeneration.

(UVP: 49,49 $): Reines, grasgefüttertes Molkenproteinisolat, dieses hochwertige, schnell verdauliche 25-g-Proteinpulver unterstützt das Muskelwachstum und die Regeneration. Ready to Drink Protein Shake (UVP 4,25 $): Das meistverkaufte Protein von RAW Nutrition in trinkfertiger Form. 30 g mikrofiltriertes, grasgefüttertes Proteinisolat, keine Füllstoffe, keine Farbstoffe einfach purer Treibstoff für unterwegs.

Um Produkte von RAW Nutrition zu kaufen oder mehr zu erfahren, besuchen Sie getrawnutrition.com, oder folgen Sie RAW Nutrition auf Instagram, LinkedIn, TikTok oder YouTube.

Über RAW Nutrition

RAW Nutrition wird von Dr. Domenic Iacovone, dem sechsmaligen Classic Physique Mr. Olympia Champion Chris Bumstead und dem renommierten Bodybuilding-Trainer Matt Jansen geleitet. Seit seiner Gründung 2019 wurde RAW Nutrition von Inc. 5000 als das am schnellsten wachsende Sporternährungsunternehmen Nr. 1 anerkannt und von GNC und Vitamin Shoppe zur Marke des Jahres gekürt. Alle RAW-Nutrition-Produkte werden aus hochwertigen, reinen Zutaten hergestellt, die frei von unnötigen Füllstoffen und Zusatzstoffen sind. RAW Nutrition ist stolz darauf, die Informed-Sport-Zertifizierung zu tragen, ein Gütesiegel, das garantiert, dass seine Produkte streng auf verbotene Substanzen getestet werden.

Über The Quality Group

The Quality Group ist das führende Unternehmen für Sporternährung, Nahrungsergänzungsmittel und Reformkost mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen betreibt ein einzigartiges digitales Direct-to-Consumer- und Social-Commerce-Geschäftsmodell mit eigener Produktion, Logistik und Technologie. Die beiden Marken "ESN" und "More Nutrition" sind stark in ihren jeweiligen Communities verwurzelt und bieten "Better-for-you"- und Leistungsernährung, um ihren Kunden zu helfen, ein besseres Leben zu führen und ihre persönlichen Ziele zu erreichen. The Quality Group hat ihren Hauptsitz in Elmshorn und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 680 Millionen Euro. The Quality Group gehört seinen Gründern, einem erfahrenen Managementteam und CVC Capital Partners, einem der weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen.

