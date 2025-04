HERNDON (dpa-AFX) - Die Volkswagen -Tochter Audi ist in den USA mit einem Absatzrückgang ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal seien 42.710 Fahrzeuge ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herndon mit. Das waren rund drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor./jha/