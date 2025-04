Die MultiBank Group, das weltweit größte Finanzderivate-Institut mit Sitz in Dubai, hat 2024 ein Rekordergebnis erzielt und damit ihren Status als globaler Branchenführer gefestigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250331846499/de/

MultiBank Group Records Exceptional Financial Results with Revenue of $361.8 Million and EBITDA of $284.9 Million in 2024