DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 22.507 Pkt - Zurückhaltung dominiert

DOW JONES--Der nachbörsliche Handel am Dienstag war erneut von Zurückhaltung geprägt. Vor der Bekanntgabe der Details zu den US-Zöllen durch Präsident Donald Trump am Mittwoch seien die Umsätze sehr moderat gewesen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

Bei den Einzelwerten wurde die Continental-Aktie 1 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern dürfte im ersten Quartal im Automotive-Geschäft etwas weniger umgesetzt, operativ aber wohl in etwa die Gewinnschwelle erreicht haben. Die bereinigte EBIT-Marge bei Automotive werde um den Break-Even erwartet, teilte Conti anlässlich des Pre-Close-Calls mit Analysten mit. Die angekündigten Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz würden mit einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belasten, was aber nicht in das bereinigte EBIT einfließe.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.507 22.540 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 01, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)

