Das Führungsteam des Medizintechnikunternehmens demonstriert Vertrauen durch signifikante Aktienkäufe, während Experten trotz Kursrückgang hohes Wachstumspotential prognostizieren.

Die Führungsriege des Medizintechnikunternehmens Perspective Therapeutics (NASDAQ: CATX) zeigt starkes Vertrauen in die eigene Firma, trotz des erheblichen Kursrückgangs der Aktie. In einer bemerkenswerten Kaufserie haben gleich drei Topmanager Ende März 2025 insgesamt Aktien im Wert von über 184.000 Euro erworben. Geschäftsführer Johan Spoor sicherte sich 26.676 Aktien zu Preisen zwischen 2,21 und 2,24 Euro pro Stück, wodurch sich sein direkter Anteil auf 59.383 Aktien erhöhte. Finanzvorstand Graham Juan investierte rund 75.000 Euro in 33.333 Aktien zu einem Durchschnittspreis von etwa 2,25 Euro. Vorstandsmitglied Lori Woods erwarb ihrerseits 23.475 Aktien zum Preis von 2,13 Euro, was einer Investition von rund 50.000 Euro entspricht. Die Käufe erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem der Aktienkurs nahe seinem 52-Wochen-Tief von 1,90 Euro notierte - ein drastischer Rückgang gegenüber dem Höchststand von 19,05 Euro.

Analysten sehen erhebliches Aufwärtspotenzial

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Perspective Therapeutics ?

Trotz des Kursrückgangs von über 83 Prozent im vergangenen Jahr bleibt das Vertrauen der Finanzexperten in Perspective Therapeutics ungebrochen. Mehrere Analysehäuser haben kürzlich optimistische Einschätzungen veröffentlicht. Oppenheimer bekräftigte seine "Outperform"-Bewertung mit einem Kursziel von 16 Euro und verwies dabei auf die Ausweitung der VMT-a-NET-Studie sowie die solide Finanzlage des Unternehmens. Mit liquiden Mitteln von 227 Millionen Euro zum Jahresende ist die Finanzierung bis Ende 2026 gesichert. Scotiabank startete seine Berichterstattung mit einer "Sector Outperform"-Einstufung und setzte ein Kursziel von 15 Euro, während Lucid Capital Markets sein Kursziel sogar von 15 auf 20 Euro anhob. Letzteres erfolgte nach der Präsentation vielversprechender Daten zum VMT-a-NET-Radioliganden auf der ASCO-GI-2025-Konferenz, die darauf hindeuten, dass das Medikament möglicherweise führend in seiner Klasse sein könnte. Angesichts dieser Entwicklungen betrachten Experten den aktuellen Kursrückgang als attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger, die an das Potenzial des Unternehmens im Bereich der Radiopharmaka glauben.

Anzeige

Perspective Therapeutics-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Perspective Therapeutics-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Perspective Therapeutics-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Perspective Therapeutics-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Perspective Therapeutics: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...