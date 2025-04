Top-Manager des Lufttaxi-Herstellers veräußern Wertpapiere im Wert von 850.000 Euro während starker Kursschwankungen trotz positiver Geschäftsentwicklungen

Mehrere Führungskräfte von Archer Aviation Inc. haben Ende März 2025 Aktien im Gesamtwert von knapp 850.000 Euro verkauft. Laut offiziellen Mitteilungen veräußerte Chief Financial Officer Mark Mesler 34.498 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 7,0353 Euro, was einem Gesamtwert von etwa 242.703 Euro entspricht. Thomas Paul Muniz, der Technologievorstand des Unternehmens, verkaufte 52.958 Aktien zum selben Durchschnittspreis und erzielte damit rund 372.575 Euro. Auch Tosha Perkins, Leiterin der Personalabteilung, trennte sich von 33.335 Aktien im Wert von etwa 234.521 Euro. Bemerkenswert ist, dass alle Verkäufe zur Deckung von Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units durchgeführt wurden - ein übliches Verfahren bei Unternehmen dieser Art. Die Aktienverkäufe fanden in einer Phase erheblicher Volatilität statt, in der die Archer-Aktie trotz eines jüngsten Rückgangs von 14,4% in der letzten Woche über einen Zeitraum von sechs Monaten um beeindruckende 117,5% gestiegen ist. Analysten von Cantor Fitzgerald bekräftigten ihre positive Einschätzung mit einem Kursziel von 13 Euro.

Strategische Partnerschaften treiben Wachstum voran

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Archer Aviation ?

Die jüngsten Entwicklungen bei Archer Aviation deuten auf eine vielversprechende Zukunft hin. Das Unternehmen hat eine bedeutende Vereinbarung im Wert von 30 Millionen Euro mit Ethiopian Airlines geschlossen, um seine elektrischen Midnight-Flugzeuge für Lufttaxi-Dienste in Äthiopien einzusetzen. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Schritt bei der Einführung von eVTOL-Technologie in Afrika. Archer wird ein umfassendes Unterstützungspaket bereitstellen, das Piloten, Techniker und Ingenieure umfasst, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Gleichzeitig hat das Unternehmen eine Kooperation mit Palantir Technologies begonnen, um KI für fortschrittliche Luftfahrttechnologien zu entwickeln, mit dem Ziel, die Flugzeugherstellung und kritische Luftfahrtsysteme zu verbessern. Diese strategischen Partnerschaften werden als entscheidend für die Kommerzialisierungsbemühungen des Unternehmens angesehen. Bemerkenswert ist auch das Auftragsbuch von Archer Aviation, das über 6 Milliarden Euro umfasst, mit bedeutenden Bestellungen von Kunden wie United Airlines. Trotz der momentanen finanziellen Herausforderungen - das Unternehmen war in den letzten zwölf Monaten nicht profitabel - spiegelt die Marktkapitalisierung von 922,2 Millionen Euro den Optimismus der Investoren wider.

Anzeige

Archer Aviation-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Archer Aviation-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten Archer Aviation-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Archer Aviation-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Archer Aviation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...