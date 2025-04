Der FinTech-Spezialist für Social-Trading verzeichnet signifikante Kursverluste von fast 8% in einer Woche. Trotz strategischer Initiativen bleibt die Marktreaktion zurückhaltend.

Die NAGA Group AG setzt ihren Abwärtstrend fort und notiert aktuell bei 0,56 Euro, was einen Rückgang von 7,87% innerhalb der letzten sieben Tage bedeutet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits knapp ein Viertel ihres Wertes verloren. Besonders bedenklich erscheint der deutliche Abstand von 26,42% zum 200-Tage-Durchschnitt, was auf eine anhaltende negative Kursdynamik hindeutet.

Der FinTech-Anbieter, der sich auf Social-Trading-Lösungen im Finanz- und Gamingsektor spezialisiert hat, befindet sich seit dem 21. Januar 2025 in einem langfristigen Abwärtstrend. Die technische Analyse zeigt zusätzlich, dass die Aktie am 20. März 2025 unter die 38-Tage-Linie gefallen ist, was die kurzfristigen Aussichten weiter eintrübt.

Geschäftliche Entwicklungen trotz Kursrückgang

Trotz der schwachen Kursperformance gibt es auf operativer Ebene einige Entwicklungen. Am 11. März veröffentlichte NAGA eine Investment-Note, in der das Unternehmen nach dem Zusammenschluss mit CAPEX.com ein profitables Wachstum prognostiziert. Die Marktreaktion auf diese Ankündigung blieb jedoch verhalten, wie der kontinuierliche Kursrückgang der letzten 30 Tage (-5,39%) zeigt.

Eine strategische Expansion konnte NAGA Anfang März verzeichnen, als das Unternehmen als erster internationaler Broker Privatanlegern direkten Zugang zur Bukarester Börse ermöglichte. Diese geografische Erweiterung könnte mittelfristig neue Wachstumschancen eröffnen, hat jedoch bislang nicht ausgereicht, um den negativen Kurstrend zu durchbrechen.

Die erhöhte Volatilität von knapp 88% auf 30-Tage-Basis spiegelt die Unsicherheit wider, die derzeit mit dem Wertpapier verbunden ist. Mit einem aktuellen Kurs, der 46,98% unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,06 Euro liegt, aber immerhin 10,63% über dem 52-Wochen-Tief notiert, bewegt sich die NAGA-Aktie im unteren Bereich ihrer Jahresspanne.

