Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) -Karmuel Young kreierte einen Vier-in-Eins-Jumpsuit aus INNOVERA für sein letztes Wettbewerbsstück, das auf der Shanghai Fashion Week gezeigt wurde.Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Materialien, gab heute bekannt, dass Karmuel Young, Gründer des Labels Karmuel Young, das Biomaterial des Unternehmens in seiner Einreichung für den Sustasia Fashion Prize verwendet hat. Young, der in Hongkong lebt, entschied sich für INNOVERA von Modern Meadow, früher bekannt als BIO-VERA®, in seinem Vier-in-Eins-Overall, der sich von einem Overall in einen langen Mantel, eine kurze Jacke und eine Hose verwandeln lässt.Der 2025 Sustasia Fashion Prize wird von der Shanghai Fashion Designers Association und yehyehyeh organisiert und soll nachhaltige Praktiken und Innovationen in der asiatischen Modeindustrie fördern. Der Preis ist mit einem Geldbetrag dotiert und wird von der Industrie unterstützt, um Designer zu ermutigen, nachhaltige Prinzipien, innovative Materialien und neue Techniken in ihren Arbeiten zu kombinieren. Die acht Finalisten aus ganz Asien präsentierten ihre Arbeiten am 28. März einer Jury, die sie nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Innovation, Ästhetik und Zweckmäßigkeit bewertete."Wir fühlen uns geehrt, dass Karmuel Young unser INNOVERA-Biomaterial in seinem Sustasia Fashion Prize-Design verwendet hat, um die Schönheit und Vielseitigkeit nachhaltiger, innovativer Materialien in der Bekleidung zu präsentieren", sagte David Williamson, PhD, CEO von Modern Meadow. "Wie die Organisatoren des Sustasia Fashion Prize, die sich um Nachhaltigkeit in der Modeindustrie bemühen, lassen wir uns von der Natur inspirieren und sind bestrebt, neue Materialien und Prozesse einzuführen, die eine gesündere Zukunft für unseren Planeten ermöglichen."Young, dessen Marke sich auf eine moderne, maskuline Garderobe konzentriert, verwendete für seinen Entwurf camel INNOVERA in Wildleder. Er schuf ein multifunktionales Stück mit einem modernen Twist für Männer, das zu verschiedenen Zwecken getragen werden kann, um Langlebigkeit und Zeitlosigkeit zu fördern. Da INNOVERA so entwickelt wurde, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt, ist das Material für unendlich viele Designinterpretationen geeignet. Es wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt, was zu über 80 % erneuerbarem Kohlenstoffgehalt führt, und ist 25 % leichter und doppelt so stark. Es kann in Farbe, Haptik und Flor individuell angepasst werden, je nachdem, wie der Designer es verwenden möchte."Dies ist mein erster Cabrio-Look, der den Männern mehr Möglichkeiten bietet, ihre Garderobe zeitlos und nachhaltig zu gestalten", so Young. "INNOVERA von Modern Meadow hat den Geruch, das Aussehen und die Haptik von Luxus und hielt seine Form über meine Nähte und Knöpfe hinweg gut. Die Möglichkeit, durch die Verwendung von Biomaterialien etwas Gutes zu tun und an die Auswirkungen auf die Erde zu denken, ist für meine Entwürfe sehr wichtig, und ich freue mich darauf, in Zukunft mehr dieser Materialien zu verwenden."Noch bis zum 6. April ist die Ausstellung der Beiträge der Finalisten im SUHE HAUS in Shanghai zu sehen.Über Modern MeadowDas 2011 gegründete Unternehmen Modern Meadow mit Sitz in Nutley, New Jersey, entwickelt innovative Biomaterialien, die von der Natur inspiriert sind. Seine Produkte, die zu über 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff bestehen und aus einem neuartigen Hybridmaterial aus Pflanzenproteinen und biobasierten Polymeren hergestellt werden, sind nachhaltig, stärker und leichter als herkömmliche Materialien. Modern Meadow reduziert die Abhängigkeit von erdölbasierten und tierischen Produkten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Seine Materialien lassen sich nahtlos in bestehende Produktionsprozesse in der Automobil-, Schuh-, Möbel- und Modeindustrie integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit Top-Marken wie Tory Burch und Branchenführern wie BASF, Bader und ISA TanTec gewährleistet Modern Meadow hochwertige, vollständig rückverfolgbare Produkte. Für weitere Informationen besuchen Sie modernmeadow.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Instagram.Modern Meadow MedienkontaktJordan Vines+1 (540) 629-3137jvines@spectrumscience.comBIO-VERA ist eine eingetragene Marke von Modern Meadow, Inc.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011096/MODERN_MEADOW_LOGO_BLACK_PNG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-nachhaltige-biomaterial-von-modern-meadow-wurde-von-der-designerin-karmuel-young-fur-den-sustasia-fashion-prize-ausgewahlt-302417706.htmlOriginal-Content von: Modern Meadow, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176901/6003825