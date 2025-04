Das Medizintechnikunternehmen sichert sich eine fünfjährige Vertragsverlängerung für seine nicht-opioide Migränebehandlung nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2024.

Electrocore Inc. hat am 31. März 2025 die Verlängerung seines Federal Supply Schedule (FSS)-Vertrags mit dem US-Veteranenministerium (VA) bekanntgegeben. Die neue Vereinbarung gilt vom 15. Juni 2025 bis zum 14. Juni 2030. Diese fünfjährige Verlängerung unterstreicht das Vertrauen des VA in Electrocores gammaCore-Therapie als kostengünstige, nicht-opioide Lösung zur Behandlung von Migräne bei Veteranen. Der Aktienkurs von Electrocore schloss gestern bei 6,24 USD, was gleichzeitig dem 52-Wochen-Tief entspricht.

CEO Dan Goldberger betonte die Bedeutung dieses Vertrags, besonders nach einem kürzlich durchgeführten Audit des VA, das zur Kündigung von 585 nicht-essentiellen Verträgen führte. Die Vertragserneuerung "bestätigt weiter den Wert, den wir dem VA-System und unseren Veteranen bieten", so Goldberger.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 verzeichnete Electrocore einen Umsatzanstieg von 57% im Jahresvergleich auf 25,2 Millionen USD, gegenüber 16,0 Millionen USD im Jahr 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch starke Verkäufe über die VA/Verteidigungsministerium-Kanäle und einen 147-prozentigen Anstieg der Truvaga-Verkäufe erzielt.

Strategische Initiativen und Zukunftsaussichten

Neben dem VA-Vertrag hat Electrocore seine Patentportfolio aktiv erweitert. Am 7. Januar 2025 gab das Unternehmen die Erteilung von fünf neuen US-Patenten bekannt, wodurch seine Position im Sektor der bioelektronischen Medizin gestärkt wird.

Für die Zukunft werden die jüngste Übernahme von NeuroMetrix und die Vertriebsvereinbarung mit Spark Biomedical voraussichtlich die Präsenz von Electrocore in den Märkten für chronische Schmerzen und Wellness stärken. Diese strategischen Maßnahmen zielen darauf ab, das Produktangebot des Unternehmens zu diversifizieren und das künftige Umsatzwachstum voranzutreiben.

Der aktuelle Aktienkurs von 6,24 USD liegt 6,8% unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,69 USD, das am 31. März 2025 erreicht wurde. Besonders bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs gleichzeitig das 52-Wochen-Tief darstellt, was auf eine erhöhte Volatilität in der jüngsten Marktentwicklung des Unternehmens hindeutet.

