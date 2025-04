Das Bergbauunternehmen erweitert seine Marktposition durch neue Vergütungsmodelle für Führungskräfte und verzeichnet beachtliche Kurssteigerungen bei Rekordeinnahmen.

EMX Royalty Corporation hat in jüngster Zeit bedeutende Fortschritte bei seinem Royalty- und Explorationsportfolio erzielt und damit seine Position im Bergbausektor gestärkt. Die Aktie schloss am Dienstag bei 1,90 Euro und verzeichnete im vergangenen Monat einen bemerkenswerten Anstieg um 13,13 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt das Plus bei 12,13 Prozent.

Am 31. März 2025 gab EMX Royalty die Gewährung einer wertpapierbasierenden Vergütung für seine Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter und Berater bekannt. Dieser umfassende Aktienanreizplan umfasst 840.500 Optionen, die zu einem Preis von 2,92 kanadischen Dollar pro Aktie über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeübt werden können. Darüber hinaus wurden 483.000 leistungsbasierte Restricted Share Units (RSUs) mit einer dreijährigen Sperrfrist gewährt, die je nach Aktionärsrendite und operativen Meilensteinen potenziell in 0 bis 1,5 Stammaktien umgewandelt werden können.

Der Plan beinhaltet außerdem 358.000 nicht leistungsgebundene RSUs, die in drei gleichen jährlichen Tranchen übertragen werden, sowie 116.000 Deferred Share Units (DSUs) für unabhängige Direktoren, die bei Pensionierung, Rücktritt oder Ersetzung eingelöst werden können. Alle an Führungskräfte und Direktoren ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange einer Wiederverkaufsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag.

Strategische Partnerschaften und finanzielle Entwicklung

Die Partnerschaft von EMX mit der Zijin Mining Group hat zur Entwicklung der Cukaru Peki Mine in Serbien geführt. Das Unternehmen hält unbegrenzte Royalties an der Brestovac West License, die an die Mine angrenzt, und sichert sich damit kontinuierliche Einnahmen aus der Kupfer- und Goldproduktion. Diese strategische Position trägt zur starken Kursentwicklung bei, die sich durch einen Abstand von über 30 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 1,46 Euro widerspiegelt.

In seinen am 12. März 2025 bekannt gegebenen Jahresendergebnissen meldete EMX Royalty Rekordeinnahmen aus bereinigten Lizenzgebühren. Dies unterstreicht den Erfolg seiner strategischen Initiativen und seines robusten Anlagenportfolios. Mit einem aktuellen Kurs, der den 200-Tage-Durchschnitt um 12,52 Prozent übertrifft, zeigt das Unternehmen eine solide technische Performance.

Die jüngsten Aktivitäten von EMX Royalty unterstreichen das Engagement des Unternehmens, durch strategische Partnerschaften, effektive Anreizprogramme und eine starke finanzielle Performance Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Der proaktive Ansatz positioniert das Unternehmen gut für weiteren Erfolg im sich entwickelnden Bergbausektor.

