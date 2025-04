© Foto: picture alliance / NurPhoto | CFOTO

Angesichts der Handelsherausforderungen, die durch immer neue Zölle der US-Regierung entstehen, verstärken Länder weltweit ihre wirtschaftlichen Bündnisse.Am heutigen "Liberation Day" will US-Präsident Donald Trump bei einer Rede neue umfassende Zolltarife ankündigen. Was genau kommt, ist bislang weitgehend ein Rätsel, da Trump und seine Regierung eine Reihe von sich ständig ändernden und widersprüchlichen Vorschlägen unterbreitet haben. Immer mehr Länder wollen sich als Antwort auf die US-Abschottung ihre Handelskooperationen ausbauen. China kündigte an, mehr Produkte aus Indien zu kaufen, um die Zusammenarbeit beider Länder im Handel und in anderen Bereichen zu verstärken, erklärte Chinas …