Seabridge Gold verzeichnete am 28. März 2025 einen bedeutenden juristischen Erfolg, als der Oberste Gerichtshof von British Columbia zugunsten des Unternehmens im Steuerstreit um nicht anerkannte Ausgaben im Rahmen des BC Mining Exploration Tax Credit (BC METC) Programms entschied. Das Gericht bestätigte die Rechtmäßigkeit von Explorationskosten in Höhe von etwa 15,8 Millionen Dollar und erkannte an, dass diese Ausgaben für die Bestimmung der wirtschaftlichen Machbarkeit von Mineralressourcen in der Provinz wesentlich waren. Diese Entscheidung sichert Seabridge eine Rückerstattung von rund 3,1 Millionen Dollar zuzüglich Zinsen.

Der Aktienkurs von Seabridge Gold schloss am Dienstag bei 10,97 Euro, was einen Rückgang von mehr als 27 Prozent im Jahresvergleich darstellt. Trotz des langfristigen Abwärtstrends zeigt die Aktie im letzten Monat Anzeichen einer Erholung mit einem Plus von 7,76 Prozent.

Finanzergebnisse und strategische Ausrichtung

Im kürzlich veröffentlichten Jahresbericht meldete Seabridge Gold für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 einen Nettoverlust von 31,2 Millionen CAD, was gegenüber dem Vorjahresverlust von 29,3 Millionen CAD eine leichte Erhöhung darstellt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seiner Schlüsselprojekte, insbesondere des KSM-Projekts im Golden Triangle von British Columbia. Seabridge strebt den Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung mit einem großen Bergbauunternehmen an, das über die technischen, finanziellen und sozialen Fähigkeiten verfügt, um das Projekt effektiv zu entwickeln.

Die Aktie notiert derzeit mehr als 42 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,01 Euro, das im Oktober 2024 erreicht wurde. Gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 9,75 Euro vom März 2025 konnte sich der Kurs jedoch um 12,51 Prozent erholen. Die anhaltende Volatilität von über 51 Prozent auf annualisierter 30-Tage-Basis spiegelt die Unsicherheit wider, die derzeit mit dem Unternehmen verbunden ist.

Investorenkommunikation und Ausblick

Seabridge Gold bleibt aktiv im Dialog mit Investoren und Stakeholdern. Das Unternehmen wird am 2. April 2025 am Red Cloud Webinar teilnehmen, um Updates zu seinen Projekten und seiner strategischen Ausrichtung zu geben. Zusätzlich wird Seabridge die 25. jährliche Investorenkonferenz von B. Riley Securities am 21. und 22. Mai 2025 in Marina Del Rey, Kalifornien, besuchen, was sein Engagement für Transparenz und Investorenbeziehungen unterstreicht.

Der aktuelle Kurs liegt fast 19 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 13,48 Euro, was auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet. Die mittelfristigen Indikatoren zeigen jedoch eine potenzielle Stabilisierung, da die Abweichung vom 50-Tage-Durchschnitt nur knapp 2 Prozent beträgt. Die kommenden Investor-Relations-Aktivitäten könnten entscheidend sein, um das Marktvertrauen wiederherzustellen und den Kurs zu stabilisieren.

