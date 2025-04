News von Trading-Treff.de Am Montag legte die Aktie von Nel Asa letztlich zu. Die Notierungen schafften am Ende ein Plus von über 3 %. Dies war zu Beginn des Tages noch nicht absehbar, als die Aktie sogar auf weniger als 0,20 Euro zu sinken drohte. Nun indes gelang zwar ein Gewinn, aber keine Besserung. Noch immer reagieren die Börsen praktisch nicht auf gute Nachrichten. Das ist ein Alarmzeichen. Der Titel hatte zuletzt einen Aufschlag auf ca. 0,33 ...

