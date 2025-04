Das kanadische Rohstoffunternehmen baut seine Expertise mit Schlüsselpersonalien aus, während die kolumbianische Kupfer-Gold-Lagerstätte durch neue Finanzierung vorangetrieben wird.

Cordoba Minerals Corp., ein kanadisches Kupfer-Gold-Explorationsunternehmen, hat kürzlich bedeutende Veränderungen in seiner Führungsriege bekannt gegeben, die darauf abzielen, das Vorzeigeprojekt Alacran in Kolumbien voranzutreiben. Die Ernennung von Mark Gibson und Glen Kuntz in den Vorstand soll die strategische Ausrichtung und operative Expertise des Unternehmens stärken.

Mark Gibson bringt über 33 Jahre Erfahrung als Geowissenschaftler und Manager mit. Seit 2017 als Chief Operating Officer bei Cordoba tätig, spielte Gibson eine entscheidende Rolle bei der Durchführbarkeitsstudie für das Alacran-Projekt. Gegenwärtig hat er die Position des Chief Geophysics Officer bei Ivanhoe Electric inne. Glen Kuntz ergänzt das Team mit mehr als drei Jahrzehnten Expertise in den Bereichen Exploration, Entwicklung und Betrieb. Seit November 2022 bekleidet Kuntz die Position des Senior Vice President of Mine Development bei Ivanhoe Electric und hat maßgeblich zu den technischen Aspekten des Alacran-Projekts beigetragen. Zuvor war er in Führungspositionen bei Nordmin Engineering und Yamana Gold Inc. tätig.

Veränderungen im Management

Parallel zu den Neubesetzungen im Vorstand hat Gustavo Zulliger seine Position als Vizepräsident für Exploration niedergelegt, um andere berufliche Möglichkeiten zu verfolgen. Zulligers Ausscheiden markiert einen bedeutenden Wechsel in der Explorationsleitung des Unternehmens und fällt zeitlich mit den jüngsten Vorstandsernennungen zusammen.

Cordoba Minerals macht derweil kontinuierlich Fortschritte bei der Entwicklung des Alacran-Projekts. Im Januar 2025 sicherte sich das Unternehmen ein Überbrückungsdarlehen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar von JCHX Mining Management Co., Ltd., einem strategischen Partner. Diese Finanzierung soll die Projektentwicklung vorantreiben und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, das Alacran-Projekt zum Erfolg zu führen.

Zukunftsaussichten

Der jüngste Führungswechsel in Kombination mit strategischen Finanzierungsinitiativen positioniert Cordoba Minerals für kontinuierlichen Fortschritt bei seinen Explorations- und Entwicklungsbestrebungen. Der Fokus des Unternehmens liegt weiterhin auf der Weiterentwicklung des Alacran-Projekts, wobei die Expertise von Gibson und Kuntz voraussichtlich entscheidend zur erfolgreichen Projektentwicklung beitragen wird.

