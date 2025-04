© Foto: Morio Taga - Jiji Press Photo

Die asiatischen Märkte zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Grund dafür ist die erwartete Ankündigung neuer US-Zölle durch Donald Trump am Mittwochabend. Auch an der Wall Street bleibt die Stimmung angespannt.Die asiatisch-pazifischen Börsen zeigen zur Wochenmitte ein gemischtes Bild - Hintergrund ist die bevorstehende Ankündigung neuer US-Zölle durch Präsident Donald Trump. Die Anleger reagieren verhalten auf die drohende Eskalation im Handelskonflikt, welche die Weltwirtschaft erneut belasten könnte. In Japan legte der Nikkei 225 leicht um 0,10 Prozent zu, während der breiter gefasste Topix um 0,55 Prozent nachgab. In Südkorea verlor der Kospi 0,30 Prozent und der Nebenwerteindex …