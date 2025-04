FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der deutlichen Kurserholung vom Vortag treten die Anleger am Mittwoch bei deutschen Aktien wieder auf die Bremse. Am Tag der erwarteten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump wird der Dax etwas leichter erwartet. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer bei 22.495 Punkten. Laut der Commerzbank wird darüber spekuliert, ob die USA einen pauschalen Gegenzoll auf alle Handelspartner, einen pauschalen Zoll auf bestimmte Länder oder von Land zu Land unterschiedliche Zollsätze erheben werden. In der Vergangenheit erwähnte Trump wechselseitige Zölle, also die Anhebung von Abgaben überall dort, wo die USA derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Konkrete Erkenntnisse wird es aber wohl erst nach Handelsschluss in Europa geben, denn die Ankündigungen sind erst um 22.00 Uhr deutscher Zeit vorgesehen.

USA: - TECHS ERHOLT, DOW KAUM VERÄNDERT - Einen Tag vor der Verkündung einschneidender Importzölle in den USA haben sich Investoren am Dienstag merklich zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Börsenindex pendelte den Handelstag über um den Vortagesschluss und schloss mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent bei 41.989,96 Punkten. Vor der Ankündigung der Zölle wagten sich Anleger hier nicht mehr ins Risiko. US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch eine neue Runde weitreichender Zölle ankündigen. Der Republikaner sprach in der Vergangenheit von wechselseitigen Zöllen. Das bedeutet im Prinzip, dass die USA überall dort Zölle anheben, wo sie derzeit weniger verlangen als ihre Handelspartner. Andere große Auswahlindizes in den USA legten am Dienstag zu: Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,38 Prozent auf 5.633,07 Zähler. Der Nasdaq 100 kletterte um 0,82 Prozent auf 19.436,42 Punkte.

ASIEN: - ABWARTEN - Investoren an den wichtigsten asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten auf die geplante Ankündigung der Zollpläne von US-Präsident Donald Trump. In Tokio notierte der Nikkei 225 zuletzt 0,3 Prozent höher. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone trat nahezu auf der Stelle und der CSI-300-Index mit den wichtigsten chinesischen Festlandsaktien gewann 0,1 Prozent.



DAX 22539,98 1,70%

XDAX 22507,23 1,01%

EuroSTOXX 50 5320,30 1,37%

Stoxx50 4596,52 1,12%



DJIA 41989,96 -0,03%

S&P 500 5633,07 0,38%

NASDAQ 100 19436,42 0,82%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,13 -0,16% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0790 -0,04%

USD/Yen 149,92 0,21%

Euro/Yen 161,75 0,18%

°



BITCOIN:





Bitcoin 84.511 -0,77%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 74,51 0,02 USD WTI 71,25 0,05 USD °



/mis