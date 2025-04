News von Trading-Treff.de Hensoldt konnte sich gestern an allen Skeptikern rächen. Die Notierungen der Aktie sind um mehr als 2 % nach oben gelaufen - und damit deutlich besser gewesen als gedacht. Bei ca. 63,00 Euro beendete die Hensoldt den Handel an der Börse Xetra. In München ging es auf kaum schwächere 1,95 % und den Kurs von 62,95 Euro nach oben. Damit ist die Frage, ob der Kurs nun in sich zusammenbricht, im Grunde schon wieder beantwortet: ...

