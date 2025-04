The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.04.2025ISIN NameUS69526K1051 PACTIV EVERGREEN DL-,001LU0231118026 JUPIT.GL-J.GL.EC.GR.L EOA INVESTMENTIT0005337958 PIOVAN S.P.A.US37045XDU72 GM FINANCIAL 22/25USU2340BAL19 D.TRUCKS NA 22/25 REGSXS2152799529 QUEBEC PROV. 20/25 MTNDE000A30VGZ2 AOC LEIPZIG 22/25XS2460254282 ST.GR.E.D.14 22/25FR001400H5F4 SCHNEIDER EL 23/25 MTNXS2463918313 HOLCIM F.LUX 22/25 MTNXS2609431031 BMW FIN. 23/25 MTNDE000HLB4637 LB.HESS.THR.CARRARA04F/23US44891CBK80 HYUNDAI CAP. 20/25 MTNDE0001789253 SACHSEN SCHAT.20/25S126US056752AQ10 BAIDU 20/25DE000A3KMT51 GLO.FSHN.GR. 21/28 CVES0413790397 BANCO SANTANDER 15-25XS2325742166 GHANA 21/25 MTN REGSXS2327298217 LSEG NETHERL 21/25 MTNUS35137LAM72 FOX 20/25FR0014009KS6 SANOFI 22/25 MTNUS13607HR469 CIBC TOR 22/25XS2466172280 DMLR TR.I.FI 22/25 MTNES0265936015 ABANCA 19/30 FLRFR0012206993 AEROP.DE PARIS SA 14/25DE000HLB4EB7 LB.HESS.THR.CARRARA04E/17USQ8940FAA23 TELSTRA CORP. 15/25 REGSXS2152062209 VW FIN.SERV. MTN.20/25XS2152795709 AIRBUS SE 20/25 MTNDE000A289RN6 M.B.INT.FIN. 20/25 MTNFR0013506508 LVMH 20/25 MTNUS29446MAD48 EQUINOR 20/25FR0013506524 PERNOD-RICAR 20/25DE000DDA0N49 DZ BANK IS.A1053CH0360172727 CORP.ANDINA 17-25 MTN