Der australische Finanzkonzern übernimmt den Abfallspezialisten für 707 Millionen Pfund mit deutlichem Kursaufschlag, während Aktionäre der Transaktion bereits zugestimmt haben.

Macquarie Group Ltd hat die Übernahme von Renewi erfolgreich abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund 707 Millionen Pfund, wobei Aktionäre 870 Pence pro Aktie erhalten - ein Aufschlag von 57% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Die Aktie von Renewi schloss am Dienstag bei 10,28 Euro und liegt damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 10,46 Euro. Im 12-Monats-Vergleich verzeichnet das Papier einen beachtlichen Wertzuwachs von über 48%.

Die Aktionäre haben der Übernahme mit überwältigender Mehrheit zugestimmt: 92% votierten bei der Gerichtsversammlung dafür und 99,9% bei der Hauptversammlung. Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen.

Jüngste Marktaktivitäten

Am 1. April meldete die Rathbones Group Plc gemäß Regel 8.3 des Übernahmekodex einen Anteil von 1,59% an Renewi. Gleichzeitig reichte Millennium Partners L.P. ein Formular 8.3 ein, in dem eine Position von 3,504% in bar abgerechneten Derivaten im Zusammenhang mit Renewi-Aktien gemeldet wurde.

Die Übernahme durch Macquarie soll Renewis Position im Abfall-zu-Produkt-Sektor stärken und mit Nachhaltigkeitszielen in Einklang bringen. Die Integration dürfte Synergien freisetzen, das Dienstleistungsangebot erweitern und Renewis Engagement für eine Kreislaufwirtschaft stärken. Bemerkenswert ist die starke technische Position der Aktie, die mehr als 21% über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notiert, was das anhaltende Anlegerinteresse an diesem Übernahmeziel unterstreicht.

