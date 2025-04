DJ USA bezeichnen Tech-Regulierung in Europa als Handelsbarriere

DOW JONES--Die europäische Regulierung im Technologiesektor stellt für die USA ein Handelshemmnis dar. Sie betreffe amerikanische Unternehmen unverhältnismäßig stark, heißt es in einem US-Handelsbericht. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump neue Importzölle vorstellen.

In dem Bericht werden "exzessive Strafen" für US-Konzerne moniert. Die Europäische Union hat im weltweiten Vergleich sehr strikte Regeln, die die weltgrößten Unternehmen und Online-Plattformen wie Google, Apple und Meta Platforms betreffen.

Meta und Apple stehen Strafen bevor, wie das Wall Street Journal berichtet hatte. Meta-Chef Mark Zuckerberg hat US-Handelsvertreter laut einem WSJ-Bericht in den vergangenen Monaten gedrängt, ihn beim Kampf gegen die EU-Regulierung zu unterstützen.

April 02, 2025 01:15 ET (05:15 GMT)

