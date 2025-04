Die Beteiligungsgesellschaft erhält ein Kaufangebot für den häuslichen Pflegedienstleister PSAD von Alcura France inmitten eines herausfordernden Börsenumfelds.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA verzeichnet derzeit einen herausfordernden Zeitraum an der Börse. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 13,40 € hat die Aktie ihr 52-Wochen-Tief erreicht und liegt damit 56,35% unter ihrem Jahreshoch von 30,70 €, das erst Mitte April 2024 markiert wurde. Besonders besorgniserregend ist der Jahresverlust von über 30% seit Beginn 2025 sowie der drastische Rückgang von 55,33% im 12-Monats-Vergleich.

Am 1. April 2025 gab Mutares bekannt, dass das Portfoliounternehmen Alcura France ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf seines Geschäftsbereichs PSAD (Prestations de Santé à Domicile) erhalten hat. Dieser Bereich ist auf häusliche Gesundheitsdienstleistungen in Frankreich spezialisiert. Der geplante Verkauf könnte die strategische Ausrichtung von Alcura France maßgeblich verändern und zusätzliche finanzielle Ressourcen für weitere Investitionen freisetzen.

Strategische Neuausrichtung und Managementwechsel

Mutares konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen mit Verbesserungspotenzial, insbesondere in Umbruchsituationen wie bei ungeregelter Unternehmensnachfolge oder anstehenden Restrukturierungen. Durch intensive operative Begleitung strebt das Unternehmen an, stabiles und profitables Wachstum bei seinen Beteiligungen zu erzielen. Die aktuelle Marktposition spiegelt diese Strategie jedoch nicht wider, wie der signifikante Kursrückgang von 18,89% unter dem 50-Tage-Durchschnitt verdeutlicht.

Mitte März 2025 sorgte die Tochtergesellschaft Steyr Motors für Aufmerksamkeit mit einer Ad-hoc-Mitteilung zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie. Diese Nachricht führte zu erheblichen Kursbewegungen sowohl bei Steyr Motors als auch bei der Muttergesellschaft Mutares. Zeitgleich steht das Unternehmen vor personellen Veränderungen: Johannes Laumann, bisher als Chief Investment Officer (CIO) tätig, wechselt an die Spitze der MBB SE, was potenzielle Auswirkungen auf die Investitionsstrategie haben könnte.

Fundamentaldaten und finanzielle Kennzahlen

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist Mutares einige interessante fundamentale Kennzahlen auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 1,86, was im Branchenvergleich auf eine möglicherweise günstige Bewertung hindeutet. Zudem bietet das Unternehmen eine Dividendenrendite von 5,65% basierend auf einer Dividende von 2,00 € je Aktie.

Bemerkenswert ist die hohe Volatilität der Aktie, die mit 45,55% auf annualisierter 30-Tage-Basis deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt. Der RSI-Wert von 66,7 deutet auf ein neutrales bis leicht überkauftes Niveau hin. Die dramatische Distanz von 32,65% unter dem 200-Tage-Durchschnitt unterstreicht die langfristig negative Kursentwicklung und den anhaltenden Abwärtstrend des Wertpapiers.

