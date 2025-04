Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Das Unternehmen führt kohlenstoffarmes Aluminium unter Verwendung von Solarenergie ein und unterzeichnet einen Vertrag über 15.000 Tonnen mit der EGA.- Durch die Verwendung von kohlenstoffarmem Aluminium sollen die Kohlenstoffemissionen auf ein Viertel des derzeitigen Wertes reduziert werden.- Als Reaktion auf die vollständige Umsetzung des europäischen Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzwerte (CBAM) im nächsten Jahr hat das Unternehmen proaktiv umweltfreundliche Rohstoffe eingeführt.- Sie plant, langfristig kohlenstoffarmes Aluminium zu sichern, um dem Übergang zu umweltfreundlicher Mobilität wie EVs gerecht zu werden.Hyundai Mobis (KRX 012330) wird ab diesem Jahr proaktiv kohlenstoffarmes Aluminium, das mit Hilfe von Solarenergie hergestellt wurde, für die Herstellung wichtiger Automobilkomponenten einsetzen. Dies ist Teil ihres konkreten Aktionsplans zur Erreichung des Ziels der Kohlenstoffneutralität bis 2045. Aluminium ist ein Schlüsselmaterial für die Leichtbauweise von Mobilitätslösungen, wie z. B. Elektrofahrzeugen, und Hyundai Mobis plant, seine umweltfreundliche Lieferkette bereits bei der Rohstoffbeschaffung zu stärken, um dem Übergang zu umweltfreundlicher Mobilität Rechnung zu tragen.Hyundai Mobis gab am 2. Dezember bekannt, dass es einen Vertrag mit Emirates Global Aluminum (EGA), einem weltweit tätigen Aluminiumhersteller, unterzeichnet hat, der 15.000 Tonnen kohlenstoffarmes Grünaluminium sichert. EGA ist ein Aluminiumhersteller von Weltrang mit Sitz in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), und das Aluminium, das Hyundai Mobis sich dieses Mal gesichert hat, ist kohlenstoffarmes Aluminium, das mit Solarenergie hergestellt wird.Die von Hyundai Mobis gesicherten 15.000 Tonnen kohlenstoffarmen Aluminiums entsprechen dem Jahresbedarf des Unternehmens im Wert von rund 62 Milliarden koreanischen Won. Das sind mehr als 20 % der Gesamtmenge an Aluminium, die das Unternehmen im vergangenen Jahr eingekauft hat, nämlich insgesamt 67.000 Tonnen.Aluminium mit niedrigem Kohlenstoffgehalt wird als umweltfreundliches Material bezeichnet, weil bei seiner Herstellung weniger Kohlenstoff freigesetzt wird. Es ist allgemein bekannt, dass bei der Herstellung von einer Tonne Aluminium durch Raffinieren, Schmelzen und Gießen etwa 16,5 Tonnen Kohlenstoff freigesetzt werden. Andererseits beträgt der Kohlenstoffausstoß von grünem Aluminium, das von EGA mit Hilfe von Solarenergie hergestellt wird, etwa 4 Tonnen, was nur ein Viertel des Ausstoßes von herkömmlichem Aluminium ist.Hyundai Mobis plant, proaktiv auf die Umweltauflagen von Regierungen auf der ganzen Welt zu reagieren, indem es das in diesem Jahr eingeführte grüne Aluminium für die Herstellung von Hauptkomponenten wie dem Fahrgestell verwendet. Da die Europäische Union (EU) ab nächstem Jahr die CBAM-Verordnung (Carbon Border Adjustment Mechanism) vollständig durchsetzen wird, wird Hyundai Mobis voraussichtlich in der Lage sein, die Auswirkungen der Verordnung zu minimieren. Bei der CBAM-Verordnung handelt es sich um ein Programm, das die Kohlenstoffemissionen von Produkten, die nach Europa importiert werden, berechnet und in Rechnung stellt und sich auf sechs kohlenstoffintensive Produkte bezieht: Stahl, Aluminium, Elektrizität, Düngemittel, Zement und Wasserstoff.Hyundai Mobis plant, weiterhin kohlenstoffarmes Aluminium einzuführen und besondere Anstrengungen zu unternehmen, um sein ESG-Management zu stärken und sein Ziel der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Hyundai Mobis plant, in der ersten Hälfte dieses Jahres eine strategische Partnerschaft mit EGA einzugehen, um in Zukunft eine stabile und systematische Versorgung mit kohlenstoffarmem Aluminium sicherzustellen."Wir werden proaktiv auf die globalen Umweltvorschriften reagieren, indem wir eine grüne Lieferkette einrichten und unsere Bemühungen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen bereits in der Lieferkette umsetzen", sagte Sun-woo Lee, leitender Vizepräsident für Beschaffung, Hyundai Mobis.Informationen zu Hyundai MobisHyundai Mobis ist die weltweite Nr. 6 bei den Automobilzulieferern mit Hauptsitz in Seoul, Korea. Hyundai Mobis hat seine Forschungs- und Entwicklungszentrale in Korea und verfügt über vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.mobis.com.Medienkontakt:Choon Kee Hwang: ckhwang@mobis.comJihyun Han: jihyun.han@mobis.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-verwendet-umweltfreundliches-aluminium-fur-wichtige-autokomponenten-302417675.htmlOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/6003865