Der Baustoffkonzern erwirbt eigene Anteile für 300 Millionen Dollar und verzeichnet trotz jüngster Kursverluste ein EBITDA-Plus dank florierender Infrastrukturprojekte.

CRH hat am 31. März 2025 den Erwerb einer beträchtlichen Anzahl eigener Stammaktien im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben. Die Rückkäufe sind Teil eines umfassenderen Plans, zwischen März und Mai 2025 Stammaktien im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Die Aktie schloss gestern bei 82,14 Euro und verzeichnete in den vergangenen 30 Tagen einen deutlichen Rückgang von fast 14 Prozent.

Im Februar 2025 meldete CRH für das Geschäftsjahr 2024 einen Anstieg des Kerngewinns um 12 Prozent. Diese positive Entwicklung wurde hauptsächlich durch starke Aktivitäten im Infrastruktur- und Nicht-Wohnungsbausektor vorangetrieben, insbesondere in Nordamerika, das etwa 75 Prozent zum Unternehmensgewinn beiträgt. Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA zwischen 7,3 und 7,7 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung gegenüber den 6,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 darstellt.

Geschäftsergebnisse und Marktposition

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CRH ?

Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg im Geschäftsjahr 2024 um 18 Prozent auf 5,48 US-Dollar. Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt die Aktie mit einem Plus von 4,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Allerdings notiert sie derzeit mehr als 22 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 105,75 Euro, das im Februar dieses Jahres erreicht wurde. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von 93,91 Euro, der mit -12,54 Prozent erheblich ist.

CRH kaufte im Jahr 2024 insgesamt 16 Millionen eigene Aktien im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zurück und plant weitere Rückkäufe im Wert von 300 Millionen US-Dollar. Analysten bewerten die Aktie durchweg positiv, mit 11 Kaufempfehlungen und keiner Halte- oder Verkaufsempfehlung. Die Kursziele reichen von 76,00 bis 114,00 US-Dollar, mit einem Median von 96,09 US-Dollar, was auf ein mögliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Handelskurs hindeutet.

Die strategische Ausrichtung von CRH auf Infrastruktur- und Nicht-Wohnungsbauprojekte, besonders in Nordamerika, positioniert das Unternehmen gut für ein anhaltendes Wachstum in den kommenden Jahren. Die jüngsten Aktienrückkäufe und die solide Finanzleistung unterstreichen die starke Stellung des Unternehmens in der Baustoffindustrie.

Anzeige

CRH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CRH-Analyse vom 2. April liefert die Antwort:

Die neusten CRH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CRH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CRH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...