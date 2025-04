Vaduz (ots) -Der nördliche Bereich des Klosters St. Elisabeth in Schaan dient derzeit als Standort der Realschule Schaan. Das Schulareal umfasst das Hauptgebäude, das Haus Maria de Mattias sowie einen Pavillon mit vier Klassenzimmern. Ergänzt wird es durch Aussenbereiche, bestehend aus einem Pausenhof und einer Grünfläche mit integriertem Kleinspielfeld für Ballsportarten.Mit der Fertigstellung des "Haus Weiss" im Rahmen der Erweiterung des Schulzentrums Mühleholz I + II in diesem Sommer wird der Schulstandort beim Kloster St. Elisabeth aufgelöst und die Realschule Schaan zügelt auf den Beginn des Schuljahrs 2025/2026 hin ins Schulzentrum Mühleholz I + II.Im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung bietet das Land Liechtenstein den Pavillon sowie das Kleinspielfeld bis zum 15. April 2025 Dritten zum Verkauf an. Interessierte können detaillierte Informationen zu beiden Objekten bei der Stabstelle für staatliche Liegenschaften anfordern (Kontaktadresse: info.ssl@llv.li).Pressekontakt:Stabsstelle für staatliche LiegenschaftenJonas Hasler, StabsstellenleiterT +423 236 61 24jonas.hasler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930150