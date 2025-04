Zusammenfassung:

Das Projekt reagiert auf die wachsende Quantenbedrohung durch die Entwicklung eines modularen, offenen Ansatzes für QKD-basierte Verschlüsselung

Adva Network Security koordinierte die Zusammenarbeit mit führenden Forschungs- und Industriepartnern, zur Erprobung eines leistungsstarken CV-QKD-Systems

Das vom BMBF geförderte Projekt stärkt die Rolle Deutschlands beim quantensicheren Cyberschutz

Adva Network Security gab heute den erfolgreichen Abschluss von DE-QOR bekannt, einem deutschen Verbundforschungsprojekt zur Abwehr von Cybersicherheitsrisiken durch Quantencomputer. Die dreijährige Förderinitiative wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und von Adva Network Security geleitet. An dem Projekt waren neben den Industriepartnern Microwave Photonics und Creonic auch Experten der Leibniz Universität Hannover (LUH), der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beteiligt. Das Projekt zielte auf die Entwicklung innovativer Komponenten und Subsysteme ab und demonstrierte dabei ein CV-QKD-System (Continuous Variable Quantum Key Distribution) der nächsten Generation, das für die nahtlose Integration in kommerzielle Telekommunikationsnetze ausgelegt ist. Durch die Anwendung einer modularen, offenen Architektur hat DE-QOR dazu beigetragen, einen kostengünstigen, skalierbaren und zertifizierbaren Ansatz für quantensichere Verschlüsselung zu schaffen. Diese Fortschritte werden eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Führungsrolle Deutschlands im Bereich Quantensicherheit und in der Kommunikationstechnologie für kritische Infrastrukturen spielen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325383607/de/

Die Verschlüsselungslösung ConnectGuard von Adva Network Security spielt eine Schlüsselrolle im Projekt DE-QOR.

"Das DE-QOR-Projekt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung quantensicherer Verschlüsselung", sagte Tobias Fehenberger, Projektkoordinator von DE-QOR und Director R&D bei Adva Network Security. "Durch die erfolgreiche Validierung eines modularen, leistungsstarken CV-QKD-Systems beweist diese Initiative, dass Quantensicherheit mit kommerziellen Komponenten und einer offenen Architektur praxistauglich eingesetzt werden kann. Dieser Ansatz vereinfacht die Bereitstellung und senkt gleichzeitig die Kosten, wodurch quantensichere Verschlüsselungslösungen breiter zugänglich werden. Der Erfolg des Projekts unterstreicht die Führungsrolle Deutschlands und Europas im Bereich Cybersicherheit und stärkt unsere Fähigkeit, unternehmenskritische Daten vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen. Durch die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Branchenführern hat DE-QOR den Grundstein für die großflächige Einführung skalierbarer, quantensicherer Kommunikationstechnologie gelegt."

Das DE-QOR-Projekt hat die Machbarkeit einer offenen, disaggregierten CV-QKD-Lösung unter Beweis gestellt, indem es die Technologie und das Fachwissen von akademischen und industriellen Projektpartnern zusammengebracht hat. In den abschließenden Erprobungen wurde die Verschlüsselungslösung ConnectGuard von Adva Network Security integriert, die quantengenerierte Schlüssel für die sichere Datenübertragung in Echtzeit über eine bereitgestellte Glasfaserinfrastruktur nutzt. Die FPGA-basierte digitale Echtzeit-Signalverarbeitung des Systems sorgte für eine hohe Leistung und Effizienz bei gleichzeitiger Flexibilität für zukünftige Upgrades. Durch die Nutzung kommerzieller handelsüblicher Technologie und standardisierter Schnittstellen konnte das Projekt zeigen, dass modulare QKD-Lösungen skalierbaren und kostengünstigen Schutz bieten können. Diese Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für eine zukünftige Zertifizierung und den großflächigen Einsatz, wodurch die Führungsrolle Deutschlands und Europas im Bereich quantensichere Kommunikation gestärkt wird. Die Abschlussdemonstration des Projekts an der Ludwig-Maximilians-Universität München am 27. März zeigte die Leistungsfähigkeit des CV-QKD-Systems in der Praxis mit nahtloser Integration in kommerzielle Telekommunikationsnetze.

"Durch die Entwicklung einer offenen, modularen Lösung haben wir gezeigt, dass quantensichere Verschlüsselung sowohl skalierbar als auch kostengünstig sein kann", sagte Michael Roth, Geschäftsführer von Adva Network Security. "Unser Ansatz nutzt kommerzielle Standardtechnologie und offene Schnittstellen und gewährleistet so die Interoperabilität mit bestehenden Telekommunikationsnetzen. Dies vereinfacht die Zertifizierung und ermöglicht einen flexibleren Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen. Im Gegensatz zu proprietären, geschlossenen QKD-Implementierungen ermöglicht unser disaggregiertes Modell kontinuierliche Innovation und Optimierung. Jedes Modul wurde gründlich getestet, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten und zusammen bilden sie eine hochsichere Plattform für zukünftige Kommunikationsnetzwerke. Durch den Nachweis der Realisierbarkeit dieses Ansatzes stärkt DE-QOR die Führungsrolle der europäischen und deutschen Industrie im Bereich Quantensicherheit und ebnet den Weg für die breite Einführung zweckmäßiger Verschlüsselungslösungen der nächsten Generation."

Über Adva Network Security

Adva Network Security ist ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit. Wir bieten robuste optische und Ethernet-Netzwerklösungen sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot. Unsere ConnectGuard-Technologie gewährleistet eine quantensichere Verschlüsselung zum Schutz essenzieller Netzwerke und wesentlicher Anwendungen. Kunden in den Bereichen kritische Infrastruktur, Regierung, Verteidigung und Privatwirtschaft schätzen unsere technische Kompetenz sowohl in der Netztechnik als auch der Informationssicherheit. Diese einzigartige Kombination von Fachwissen ist wesentliche Grundlage für die Resilienz und Sicherheit ihrer wichtigen IT- und OT-Infrastruktur. Unser professionelles Serviceteam unterstützt sie vom ersten Entwurf bis zum sicheren Betrieb und sorgt so für die Geschäftskontinuität trotz zunehmender Cyber-Bedrohungen. Die Design- und Fertigungsprozesse sowie unsere cyberresilienten Lösungen sind von führenden staatlichen Sicherheitsbehörden zertifiziert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.advasecurity.com.

Veröffentlicht von

Adva Network Security GmbH, Berlin, Germany

www.advasecurity.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250325383607/de/

Contacts:

Pressekontakt

Antje Hartmann

t +49 30 2636969166

info@advasecurity.com