FUCHS übernimmt IRMCO® - Spezialist für Schmierstofflösungen in der Metallumformung

Mannheim, 2. April 2025 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat zum 1. April das US-amerikanische Schmierstoffunternehmen IRMCO ® übernommen - einen Hersteller von Metallumformungsschmierstoffen für anspruchsvolle Fertigungsprozesse. Das in Illinois ansässige, familiengeführte Unternehmen wurde 1914 gegründet. Mit der Übernahme erweitert FUCHS sein industrielles Produktportfolio und stärkt seine Position als Anbieter nachhaltiger Schmierstofflösungen für verschiedene Märkte. "IRMCO ist über Jahrzehnte hinweg gewachsen und hat sich kontinuierlich an die dynamischen Anforderungen moderner Fertigungsmärkte angepasst. Mit unseren fortschrittlichen Schmierstofftechnologien haben wir die Qualitäts-, Regulierungs- und Sicherheitsstandards unserer Kunden stets erfüllt und übertroffen. Als Teil der FUCHS-Gruppe werden wir unser Know-how und unsere Reichweite auf den Märkten für Metallumformung, Montage, Reinigung und Veredelung weiter ausbauen", kommentiert Jeff Jeffery, CEO von IRMCO. Keith Brewer, CEO von FUCHS Americas, ergänzt: "Unser Ziel bei FUCHS ist es, die Zuverlässigkeit, Produktivität und Rentabilität der Betriebsabläufe unserer Kunden durch Produkt- und Prozessoptimierung zu verbessern. Die Übernahme von IRMCO wird unsere Position als führender Anbieter von Schmierstofflösungen für den Industriebereich weiter stärken." Die Transaktion wurde zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung genehmigt und abgeschlossen. FUCHS SE

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.700 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 42 Produktions-standorten und mit 71 operativen Gesellschaften.



