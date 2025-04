Spreitenbach, CH (ots) -Die Anforderungen an den Fachhandel verändern sich rasant: Digitale Sichtbarkeit, geändertes Informations- und Kaufverhalten sowie der Fachkräftemangel stellen Unternehmer vor neue Herausforderungen. «Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es essenziell, sich laufend mit den neuesten Entwicklungen auseinanderzusetzen und sich proaktiv den Herausforderungen der Zukunft zu stellen», so Roland Felder, CEO der ANWR-GARANT SWISS AG. Gleichzeitig fordern junge Generationen mehr Verantwortung und aktive Mitgestaltung betrieblicher Prozesse. «Die nächste Generation will nicht nur beraten und verkaufen. Junge, ambitionierte Arbeitnehmende streben danach, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen, in die Unternehmensstrategie eingebunden zu werden und Verantwortung zu tragen», so Felder. Um diesen Veränderungen zu begegnen, setzt die Retail-academy der ANWR-GARANT SWISS AG auf praxisorientierte Weiterbildung. Neben Kooperationspartnern aus den Bereichen Sport, Bike, Optik, dem Schweizer Handelsverband sowie dem Verband für Gold- und Uhrenfachgeschäften ist nun auch die Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung (eev) strategischer Partner der Retail-academy. Weitere Informationen & Bilder finden Sie hier (https://www.impulskommunikation.at/DE/media-room?kunde=anwr-garant-swiss-ag&paID=598&typ=txt).Pressekontakt:Impuls Kommunikation GmbHTelefon: +436769505311E-Mail: katharina@impulskommunikation.atOriginal-Content von: Impuls Kommunikation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179191/6003899