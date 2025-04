Westgold trennt sich von Lakewood-Mühle für 85 Millionen Dollar

Anzeige / Werbung Westgold hat den Verkauf seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Lakewood-Mühle abgeschlossen. Die Anlage nahe Kalgoorlie geht für 85?Millionen Australische Dollar (AUD) an Black Cat Syndicate Limited. Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man sich durch diesen Schritt noch stärker auf kosteneffiziente Kernbetriebe konzentrieren. Der Verkauf sei Teil einer strategischen Neuausrichtung, bei der kleinere Standorte zugunsten größerer und produktiverer Einheiten aufgegeben würden. Westgold hat den Verkauf seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Lakewood-Mühle abgeschlossen. Die Anlage nahe Kalgoorlie geht für 85?Millionen Australische Dollar (AUD) an Black Cat Syndicate Limited. Wie das Unternehmen mitteilte, wolle man sich durch diesen Schritt noch stärker auf kosteneffiziente Kernbetriebe konzentrieren. Der Verkauf sei Teil einer strategischen Neuausrichtung, bei der kleinere Standorte zugunsten größerer und produktiverer Einheiten aufgegeben würden. Details der Transaktion Nach Unternehmensangaben umfasst der Verkauf einen Baranteil von 70?Millionen?AUD sowie Aktien von Black Cat im Wert von 15?Millionen?AUD. Die Bewertung der Aktien erfolgte laut Westgold zu einem Kurs von 0,76?AUD je Stück. Bereits Ende März sei eine erste Zahlung über 25?Millionen?AUD erfolgt. Weitere 20?Millionen?AUD sollen demnach bis Ende Juni fließen, die restlichen 25 Millionen?AUD bis Ende November.



Trotz des Verkaufs habe sich Westgold das Recht gesichert, in den kommenden zwei Jahren jährlich bis zu 200.000?Tonnen Erz in der Lakewood-Mühle verarbeiten zu lassen. Diese Vereinbarung, ein sogenanntes "Toll-Treatment Agreement", ermögliche es, industrielle Infrastruktur gegen eine Gebühr weiterzunutzen. Strategische Neuausrichtung auf leistungsstärkere Standorte Laut CEO Wayne Bramwell diene der Verkauf der Umsetzung einer langfristigen Strategie, die auf größere, effizientere Minen und Mühlen ausgerichtet sei. Die Lakewood-Anlage sei im Vergleich zu anderen Standorten weniger leistungsfähig gewesen.



Ein konkretes Beispiel für die neue Ausrichtung sei die vollständige Verlagerung der Erzverarbeitung aus der Beta-Hunt-Mine zur Higginsville-Mühle. Diese verfüge über eine Verarbeitungskapazität von etwa 1,6?Millionen?Tonnen pro Jahr. Durch die Konzentration auf diesen Standort ließen sich laut Westgold höhere Erzgehalte wirtschaftlicher verarbeiten und die Betriebskosten senken. Geplante Erweiterung der Higginsville-Mühle Derzeit befinde sich eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Erweiterung der Higginsville-Mühle in der Endphase. Westgold zufolge sollen die Ergebnisse noch im Laufe des Aprils veröffentlicht werden. Eine Erweiterung der Kapazitäten würde dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität verschaffen, künftig mehr Erz aus eigenen oder externen Quellen verarbeiten zu können.



Laut Unternehmensangaben verfolge man weiterhin konsequent die 2023 begonnene Strategie, sich von kleinteiligen Strukturen zu lösen und das operative Geschäft auf skalierbare, kosteneffiziente Anlagen auszurichten. Westgold betreibe mittlerweile sechs Minen und vier Mühlen in den bedeutendsten Goldregionen Westaustraliens. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,AU000000WGX6

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )