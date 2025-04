Hannover (ots) -heise regioconcept (https://www.heise-regioconcept.de/) launcht eine KI-gestützte Web-App, die kleine und mittlere Unternehmen bei der Erstellung und Veröffentlichung von Social-Media-Beiträgen auf bis zu fünf Plattformen unterstützt. Die innovative Lösung analysiert Branchentrends, erkennt Bildinhalte und passt Tonalität sowie Stil automatisch an die jeweilige Plattform an.Die neue heise KI Social App von heise regioconcept ermöglicht es Unternehmen, mit wenigen Klicks professionelle Posts für Facebook, Instagram, LinkedIn, X (ehemals Twitter) und WhatsApp zu erstellen. "Unsere Web-App verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Social Media betreiben. Sie müssen nicht mehr stundenlang an einzelnen Posts feilen, sondern können in kürzester Zeit qualitativ hochwertige Beiträge erstellen", erklärt Finn Hassold, Leiter Produktmanagement Digital bei heise regioconcept.Die intelligente Software analysiert Branchentrends und erstellt daraus maßgeschneiderte Beiträge, die auf das jeweilige Unternehmen und dessen Zielgruppe abgestimmt sind. Ein besonderes Feature ist die automatische Bilderkennung: Die App analysiert Fotos und generiert daraus passende Textvorschläge. "Die KI lernt kontinuierlich aus vergangenen Beiträgen und versteht so immer besser die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens", betont Hassold. "Mit unserer Lösung präsentieren sich diese als innovative Player, die modernste Technologie für ihre Kommunikation nutzen."Im monatlichen Abo für 49 Euro netto können Unternehmen bis zu 50 KI-generierte Beiträge erstellen und diese simultan auf allen verknüpften Plattformen veröffentlichen. Jeder weitere Zugang kostet ebenfalls 49 Euro monatlich.Die neue Web-App wurde entwickelt vom hauseigenen Fachdienst heise KI PRO. Dabei handelt es sich um eine Marke von heise medien, die mit der Entwicklung von KI-Tools und Wissensangeboten sowie Beratung Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung einer zukunftssicheren KI-Strategie unterstützt. Die heise KI Social App richtet sich sich besonders an kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Social-Media-Präsenz professionalisieren möchten, aber nicht über große Marketing-Teams verfügen.Weitere Informationen: www.heise-regioconcept.de/produkte/ki-social-app/Über heise regioconcept:Unter der Dachmarke heise regioconcept bietet heise media service kleinen und mittleren Unternehmen Dienstleistungen für lokales Marketing an. Dazu zählen sowohl Homepage-Lösungen und App-Entwicklung als auch Suchmaschinenwerbung (SEA) und Suchmaschinenoptimierung (SEO). Professionelle Präsentationen in sozialen Netzwerken und Online-Verzeichnissen gehören ebenfalls zum Leistungspaket. Als Google- und Microsoft Advertising Select Channel Partner sowie Partner der RTL AdAlliance entwickeln wir unser Fachwissen ständig weiter und bieten unseren Kunden alle wichtigen Online-Werbeformen aus einer Hand.www.heise-regioconcept.deNutzen Sie unsere Presse-Newsletter: Damit informieren wir Sie über aktuelle Pressemitteilungen, Neuigkeiten aus dem Medienhaus heise und neueste Inhalte aus unseren Print- und Digitalangeboten - melden Sie sich direkt an (https://www.heisegroup.de/artikel/Presse-Newsletter-9716155.html)!Pressekontakt:Matthias FreterPresse- und Öffentlichkeitsarbeit heise0511 5352344fre@heise.deOriginal-Content von: Heise RegioConcept, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67019/6003913