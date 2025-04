Erst am Dienstag hatte GameStop angekündigt, durch Wandelanleihen Geld für den Kauf von Bitcoin aufzubringen. In einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC gab das Unternehmen am gestrigen Dienstag nun bekannt, dass die zuvor angekündigte Emission von 1,5 Milliarden Dollar in 0,00-prozentigen Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis 2030 abgeschlossen wurde einschließlich der vollständigen Ausübung der Option des ersten Käufers, weitere 200 Millionen Dollar an Anleihen zu erwerben.Die Ankündigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...