Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu moderaten Kursgewinnen gekommen, wofür auch Aussagen von EZB-Ratsmitglied Rehn verantwortlich sein dürften, der sich für eine Zinssenkung im April ausgesprochen hat, so die Analysten der Helaba.Der richtungsweisende Bund-Future habe das am Montag erreichte Impulshoch getestet, zu nachhaltigen Kursen darüber sei es aber nicht gekommen. In diesem Fall würde Potenzial bis zur 55-Tage-Linie eröffnen, die heute bei 130,15 verlaufe. Bei 130,26 zeige sich das 61,8%-Retracement. Die quantitativen Indikatoren seien positiv zu werten, einzig der niedrige und weiter sinkende ADX lasse Zweifel an einem neuen Aufwärtstrend aufkommen. (02.04.2025/alc/a/a) ...

