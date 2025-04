Hannover (www.anleihencheck.de) - Gestern kamen erfreuliche Zahlen für die Europäische Zentralbank (EZB), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Das EU-Statistikamt Eurostat habe eine erste Schätzung der Verbraucherpreise für den Monat März veröffentlicht. Mit 2,2%-Teuerung sei diese in der 20-Länder-Gemeinschaft weiter rückläufig. Die neuen europäischen Inflationszahlen würden der EZB helfen und weitere gute Argumente liefern, um ihren Zinssenkungskurs unbeirrt und stetig fortzusetzen. Auch die Kerninflation (hier würden schwankungsreiche Preise für Alkohol, Energie, Lebensmittel und Tabak ausgeklammert) schwäche sich weiter ab (von 2,6% im Februar auf 2,4% im März). ...

